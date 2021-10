Hijo de Aracely Arámbula está espantado por encontronazo con la prensa, dice su abogado, Guillermo Pous.

El abogado de Aracely Arámbula no señaló sobre una posible demanda contra la reportera Nelssie Carrillo , pero sí dijo que su pronunciamiento fue “a título personal”.

En una entrevista para ‘Sale el Sol’, el abogado de Aracely Arámbula, habló sobre el encuentro que tuvo la actriz con la prensa en Estados Unidos.

Explicó que los hijos de Aracely Arámbula no pueden ser grabados si ella no lo permite , pues “son menores y no son figuras públicas”.

Guillermo Pous, su abogado, señaló que, pese a que estuvieran en una “vía pública”, la prensa no puede grabar a menores, si no se los permiten y dijo “no es libertad de expresión”.

Aracely Arámbula y sus hijos (@miguelydiegogallego)

Asimismo, apuntó que fue la prensa, quien abrió la puerta de la camioneta de Aracely Arámbula y que el hijo de esta, intentó cerrarla, “fue cuando ella lo jaló”.

Pese a que explicó el no es un especialista, apuntó que Aracely Arámbula le dijo que su hijo estaba espantado ante el altercado que vivió.

“A golpe de primera vista, por la opinión que me da su madre… claramente está espantado”. Guillermo Pous, abogado.

Aracely Arámbula no ha mandado comunicado, fue el pronunciamiento de su abogado

Guillermo Pous, quien es abogado de Aracely Arámbula, señaló que el pronunciamiento que se publicó en sus redes sociales, “fue una opinión personal”.

Por lo que descartó que se tratara de un comunicado de Aracely Arámbula sobre el encontronazo que tuvo con la prensa, días antes.

“El reclamo que yo hago es a título personal y de una clara violación a la intimidad”. Guillermo Pous, abogado.

Pous no ahondó sobre una posible demanda hacia Nelssie Carrillo, la reportera con quien, supuestamente, ‘La Chule’, tuvo una disputa verbal.

Sin embargo, Pous señaló que en plática con Aracely Arámbula ella niega haber tenido dicha disputa verbal con la reportera.

Cabe destacar que en el video mostrado y dicho por Nelssie Carrillo, Aracely Arámbula grabó el encontronazo con la prensa desde dentro de su camioneta.

Asimismo, se desconoce quién de los 2 hijos que Aracely Arámbula tiene con Luis Miguel, fue el que vivió el encontronazo con la prensa.