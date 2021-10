Aracely Arámbula será demandada por la periodista Nelssie Carrillo en EU

Aracely Arámbula será demandada por la periodista Nelssie Carrillo en Estados Unidos (EU). Así lo confirmó la propia comunicadora en entrevista para el porgrama ‘Ventaneando’.

Nelssie Carrillo afirma que un día antes del encontronazo de Aracely Arámbula con reporteros, su guardaespaldas la agredió, quitándole su celular para borrarle fotos y videos.

En declaraciones para ‘Ventaneando’, Guillermo Pous, abogado de Aracely Arámbula, afirmó que la actriz y sus hijos fueron acosados por reporteros mientras estuvieron en Los Ángeles.

Con el paso de los días, la situación se complicó al grado que un reportero abrió la puerta del coche en el que se encontraba Aracely Arámbula y sus hijos, según Pous.

El abogado dijo basar sus declaraciones en las palabras de uno de los reporteros presentes durante el encontronazo:

Fue así que se le pidió a Guillermo Pous dar el nombre de la reportera que habría identificado al periodista que abrió el coche de Aracely Arámbula.

El abogado señaló a la periodista Nelssie Carrillo. Luego, habló sobre la presunta agresión que habría cometido un guardaespaldas de Aracely Arámbula contra los comunicadores.

Guillermo Pous puso en duda las denuncias e invitó a los periodistas presuntamente agredidos a presentar la denuncia correspondiente si tenían pruebas de sus dichos.

“Si evidentemente habían ahí reporteros, supongo que existirán videos de eso que dice y si efectivamente fue verdad, podrían presentar o tendrían la alternativa de denunciar. Me parece extraño que habiendo un grupo de reporteros y de tantas personas que pudieran haber filmado, no tengan el registro en video de eso que dicen que sucedió y me parecería extrañísimo además que [los guardaespaldas] tuvieran el tiempo para tomar el teléfono, desplazarse, borrarlo con toda tranquilidad y devolverlo”

Guillermo Pous, abogado de Aracely Arámbula