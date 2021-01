Aracely Arámbula se desnuda para recibir el 2021

Aracely Arámbula se quitó la ropa para recibir con los brazos abiertos al 2021.

A unos días de haber iniciado el 2021, Aracely Arámbula quiso desnudar su alma pero también su cuerpo por lo que se quitó la ropa y posó para el fotógrafo Uriel Santana. Por supuesto, compartió la imagen a través de su cuenta de Instagram.

Se trata de un desnudo artístico en formato blanco y negro. La foto muestra a Aracely Arámbula con traje de Eva; ella está recostada sobre un brillante piso que funciona como espejo. Ingeniosamente coloca sus brazos y piernas de una forma que evita enseñar demás y, claro, de ser censurada por la red social.

El espectacular desnudo se acompaña de una reflexión. La artista comienza deseando salud, abundancia y bienestar para posteriormente pedir no priorizar el trabajo frente a la salud así como tampoco ponerle un valor económico a las cosas. “No se crean más que nadie porque solo los ignorantes desconocen que no somos mas que polvo o ceniza”, cita.

Asimismo pide ver más alla: "No se olviden ni por un instante, que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio, y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello”, y finalmente exige rendirle un homenaje al misterio de la vida. “Que el reflejo de su corazón sea el resultado de sus actos”, remata.

Una lluvia de piropos tardó en caer sobre ella: “Diosa”, “Aplaudo tu filosofía de vida”, “Salud, dices? Casi me da un infarto mujer”, “En este momento se me está deteniendo el corazón”, “Mi afrodita moderna”, “Puro arte. Eres una mujer sumamente profesional y eso se valora”, “Escupí el pedazo de rosca que me estaba comiendo. Por un 2021 con la voluntad de ‘La Chule’”, ”Ser heterosexual nunca fue una opción”, “Estoy a tus pies”, “Tallada por los Dioses”, “Chulada de mujer”, son algunas de las reacciones.

Aracely Arámbula @aracelyarambula

Aracely Arámbula habría sido vetada por Televisa

Aracely Arámbula desafió a Televisa cuando aceptó cantar para la Virgen de Guadalupe en el especial de TV Azteca, por lo que pronto comenzó a aparecer como invitada en algunos de sus programas, acción que molestó a la empresa de San Ángel.

No obstante, la gota que derramó el vaso fue la participación de la actriz y cantante mexicana en la Fiesta de Fin de Año de TV Azteca, donde también hicieron acto de presencia las cantantes Alejandra Guzmán y Danna Paola, quienes también habrían sido vetadas por Televisa, informa Grupo Fórmula.