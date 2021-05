Hija de Miguel Palmer publica foto del actor en el hospital

El primer actor Miguel Palmer, de 78 años, fue motivo de preocupación hace unos días, luego que su hija revelara que lo encontró en un lamentable estado de abandono.

Valeria Palmer afirmó que Edith Kleiman, pareja de su padre, lo tenía sedado y con desnutrición severa, motivo por el cual levantó una orden de restricción en su contra.

A una semana de revelarse esta información, Valeria publicó una imagen en redes donde se puede ver a Miguel Palmer en su proceso de recuperación.

Valeria publicó una foto en su cuenta de Instagram, donde se puede ver parte del rostro de Miguel Palmer, quien usa una cánula nasal, posiblemente para recibir oxígeno.

A partir de ello, se puede presumir que el histrión, cuyo último trabajo en la televisión fue en la teleserie ‘Señora Acero’, sigue internado en el hospital.

Valeria Palmer también aparece en la instantánea, sosteniendo la cabeza de su padre y besando su frente.

La publicación está acompañada de breve un texto escrito en inglés, que presume la recuperación de Miguel Palmer.

“No hay nada que el amor no cure”

Tras difundirse la lamentable condición en que se encuentra Miguel Palmer, su pareja, Edith Kleiman salió a defenderse de las acusaciones.

Sobre las gotas de Rivotril, la también actriz dijo que desde hace muchos años un psiquiatra le recetó el medicamento a Palmer, advirtiéndo que no puede dejar de tomarlo.

“Miguel tiene, yo creo que unos 30 años, tomando las gotas de rivotril... Es que Miguel tiene en su expediente, de parte de un psiquiatra, que no puede dejar de tomarlo, porque es peligroso... no lo pueden quitar de la noche a la mañana... o sea, ya no lo pueden quitar nunca”

Edith Kleiman, pareja de Miguel Palmer