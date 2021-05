Pareja de Miguel Palmer lo tenía “sedado y en estado de abandono”, asegura Valeria Palmer

Valeria Palmer ingresó a su papá, Miguel Palmer, después de que su pareja, Edith Kleiman, lo tenía sedado, desnutrido y en estado de abandono.

Después de que Valeria Palmer sospechara sobre la falta de comunicación con su padre, Miguel Palmer, lo fue a buscar encontrándolo en estado de abandono .

La hija de Miguel Palmer, asegura que Edith Kleiman, su pareja, lo tenía sedado con rivotril y con desnutrición severa.

Debido al estado en el que encontró a Miguel Palmer, Valeria Palmer levantó una orden de restricción en contra de su pareja Edith Kleiman.

Valeria Palmer encuentra a su papá sedado y desnutrido

En una entrevista con ‘Ventaneando’, Valeria Palmer contó la manera que encontró a su papá, Miguel Palmer, quien vivía con Edith Kleiman desde hace 5 años.

Explicó que la última vez que tuvo comunicación con él fue el 26 de octubre de 2020 , dado a que es cumpleaños de Miguel.

“Debido al Covid solo teníamos contacto por llamada telefónica, con él platicaba muy bien todo era muy cordial, pero cuando estaba con ella la plática era muy cortante”. Valeria Palmer.

Valeria comentó que ella entendía y respetaba que así se manejara su papá. Sin embargo, después de diciembre intentó contactarlo pero no lo logró.

“Yo me imagina mil cosas, iba a su casa y no me abrían, yo pensaba que habían ido al súper o algo. Después me entero que solicitó un ingreso a la Casa del Actor y es cuando empiezo a sospechar”. Valeria Palmer.

Explicó que desde que su papá era muy joven, siempre les dijo que él no quería ir a una casa de descanso , por lo que esa decisión le dio mucha sospecha.

“Intenté marcarle y me contestó ella, nunca me pasó a mi papá, me decía que ella no podía caminar porque se había lastimado, tampoco le pudo decir a la señora del aseo que le pasara el teléfono a mi papá, me dio mil vueltas”. Valeria Palmer.

Valeria Palmer platicó que buscó cuándo le tocaba la vacuna contra el Covid-19, para encontrarlo en casa.

“Su cita era a las 12 pm el 2 de abril y yo me fui a plantar desde las 10 am, porque forzoso tenía que verlo. Mi sorpresa fue que lo veo saliendo sentado en una silla de jardín cargado por dos hombres, él estaba totalmente verdoso, con desnutrición severa, fue una imagen muy fuerte”. Valeria Palmer.

Comento que cuando llegó un paramédico y lo revisó le dijo que tenía una desnutrición severa y que tenía que ser ingresado al hospital.

“Me vio y me reconoció, no podía hablar porque estaba totalmente sedado. La señora le daba 13 gotas de rivotril en la mañana y 13 en la noche, no sé cuál era el sentido de tantas gotas”. Valeria Palmer.

Edith Kleiman y Miguel Palmer Francisco Rodríguez / Cuarto Oscuro

Miguel Palmer es ingresado al hospital en estado de abandono

Valeria Palmer comentó que cuando ingresó a su papá al hospital desconocía la situación en la que vivía y también que Edith Kleiman lo tenía sedado.

Al ingresarlo le dijeron que si después de los 2 infartos cerebrales , lo hubiera llevado al médico, no le hubiera afectado el habla.

“Yo hasta ese momento no sabía nada, incluso le había dicho que nos turnáramos para cuidarlo en el hospital, porque ella es una mujer mayor”. Valeria Palmer.

Sin embargo, Valeria Palmer se llevó una sorpresa cuando los médicos le dijeron que Edith Kleiman dijo, que le estaba administrando 26 gotas de rivotril en total.

Al hablar con contactos, le dijeron que incluso podía demandar a Edith por “tentativa de homicidio” .

Casa de Miguel Palmer estaba en abandono total

Imágenes que Valeria Palmer presentó al programa de espectáculos, muestran que la casa de su padre estaba en abandono total.

“Eso mi papá jamás lo hubiera permitido, él es un hombre pulcrísimo”. Valeria Palmer.

Explicó que es lamentable lo que encontró, pues en la cama de Miguel Palmer había señales de que estaba totalmente sedado.

“Cuando desmontamos su cama, encontré el colchón con orines trasminados hacia el box, o sea, que lo mantuvo sedado y acostados, totalmente inmóvil”. Valeria Palmer.

Explicó que encontrar a su papá en ese estado le dolió mucho, porque él es un hombre con carácter fuerte.

“Nunca me hubiera imaginado que sufría algún tipo de maltrato. Estamos acostumbrados a que el hombre maltrata a la mujer, pero no al revés. Imagínate con la hombría de un hombre el tener que comunicar una cosa así, no debe ser fácil”. Valeria Palmer.

Miguel Palmer @valeriapalmer / Facebook

Finalmente comentó que después de la orden de restricción, Edith Kleiman intentó ingresar al hospital pero no lo logró y hasta ahora no tienen contacto.

“No he sabido nada de ella, lo único que sé es que no están las llaves del carro, la tarjeta de circulación, ni la cartera de mi papá, y han hecho retiros en diferentes zonas de la Narvarte”. Valeria Palmer.

Explicó que a sus 78 años , Miguel Palmer está al cuidado de los mejores médicos con un cateterismo para salir adelante.

“Es muy doloroso ver a esa hombría enflaquecida, no está derrotado… mientras haya vida hay esperanza”. Valeria Palmer.