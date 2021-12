Hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán ingresa al hospital de emergencia

Alejandra, hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán ingresó al hospital de emergencia. Así lo dio a conocer la propia joven de 22 años en redes sociales, alarmando a sus seguidores.

Esta no es la primera vez en el año que la hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán preocupa a sus fans. En septiembre mostró las huellas que le dejó una quemadura en el rostro.

Alejandra Capetillo contó entonces que para evitar una visita al médico recurrió a remedios que lejos de ayudarle, le causaron más daño. ¿Pasó lo mismoa esta vez?

En sus historias de Instagram, la hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán publicó el jueves 16 de diciembre una foto en la que muestra su mano con un brazalete de ingreso al hospital.

Más tarde Alejandra Capetillo contó que mientras se encontraba en un evento, comenzó a sentir, de la nada, un intenso frío que le calaba hasta los huesos.

Pese a ello, la hija de Bibi Gaitán dijo que adjudicó el síntoma al hambre y se fue a cenar, pero cuando terminó de comer, se dio cuenta que su diagnóstico era erróneo.

“Yo de verdad en mi cabeza pensaba, ‘sí, voy a cenar y ya se me van a quitar estos escalofríos... ya cenando y todo, nuestra mesa estaba adentro y me dolía, literalmente me dolía moverme, del frío que empecé a tener”

Alejandra Capetillo