Alejandra Capetillo, hija de Baby Gaytán, se quema la cara con aceite de cocina

Ahora que regresó a México para estar cerca de su familia, Alejandra Capetillo intenta perfeccionarse en la cocina, actividad que le encanta aún cuando ha sufrido uno que otro accidente.

Aunque es muy cuidadosa en la preparación de sus alimentos, en esta ocasión, la hija menor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, fue sorprendida por el aceite de cocina, mismo que le quemó la cara.

Resulta que mientras cocinaba, a Alejandra Capetillo le saltó una gota de aceite caliente a la altura de la barbilla; sin embargo, pensó que no habría grandes consecuencias.

Pero no fue así, por lo que hoy muestra la foto de su herida a través de sus historias de Instagram.

Alejandra Capetillo sufre quemadura en la cara (@alecapetilloga / Instagram)

¿Cómo ocurrió el accidente de Alejandra Capetillo?

De acuerdo con Alejandra Capetillo el accidente básicamente fue su culpa pues “estaba en la luna”.

“Estaba cocinando, me cayeron unas gotitas de aceite y me dio igual, nunca pensé si me había sucedido algo en la cara, solo me la limpié y ya”, dijo mientras mostraba su herida sin filtro.

“Pensé que era un granito porque me salió un puntito rojo y dije x, no me lo toco”, agregó y aceptó que hizo mal en no darle importancia.

Y es que como si no hubiera pasado nada, la joven se maquilló y horas después, al intentar limpiarse la cara con un desmaquillante, al pasar una esponja por la zona, la piel se le desprendió.

“En carne viva me dolía horrible y así llegamos a esto”, dijo para posteriormente revelar que se lastimó más la cara pues se puso agua oxigenada.

Alejandra Capetillo (@alecapetilloga / Instagram)

Incluso recurrió a unos parches que le recomendaron pero también los colocó mal ya que se usan una vez que la quemadura está cicatrizando.

Al respecto, fans están mostrando preocupación e incluso le aconsejan acudir con un dermatólogo para evitar que su rostro quede marcado.