Alejandra, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, tiene Covid-19

Después de viajar a Madrid Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, reveló que tiene Covid-19.

Hace unos días Alejandra Capetillo reveló que se encontraba muy feliz ya que iba a viajar a Madrid, España. Sin embargo, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo reveló que había dado positivo a Covid-19.

A través de sus Instagram Stories la joven destacó que por el momento no ha presentado grandes síntomas, pero puntualizó que al estar lejos la enfermedad le hace extrañar más a su familia.

¿Cuál es el estado de salud de la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo?

En su video la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo confesó que afortunadamente no ha presentado mayores complicaciones en su estado de salud.

“Yo vengo con la noticia que di positiva en Covid-19 y gracias a Dios, dentro de todo me siento bien, siento como una gripa" Alejandra Capetillo

A través de sus Instagram Stories Alejandra Capetillo les pidió consejos a sus seguidores sobre cómo sobrellevar la enfermedad ahora que se encuentra lejos de su familia.

“Me duele la garganta, los músculos, pero dentro de todo gracias a Dios estoy bien, vengo a pedirles su ayuda a gente que haya pasado por esto, de cómo la pasaron, consejos" Alejandra Capetillo

La joven destacó que cuando se enteró de que tenía Covid-19 entró en un bajón ya que no se encuentra cerca de su mamá Biby Gaytán ni de su papá Eduardo Capetillo.

“Ayer cuando me dieron los resultados de que di positiva si me entró un breakdown justamente porque estoy lejos de mi familia. Cuando me enfermo estoy con mi familia, me están apapachando y ahora estoy tan lejos, aislada y me entró el quiero estar con mi familia y ni modo" Alejandra Capetillo

Posteriormente Alejandra Capetillo compartió un video en donde agradeció a las personas por los mensajes que le han mandado y aseguró que en estos días se mantendrá muy activa en las redes sociales.