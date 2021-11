Hija de Carmen Salinas molesta por rumores sobre la muerte de la actriz: “es muy estúpido”. En entrevista María Eugenia Plascencia pidió que no se difundan noticias falsas sobre el estado de salud de su mamá.

A más de 24 horas de que Carmen Salinas fue hospitalizada tras sufrir un derrame cerebral, han surgido varios rumores que aseguran que la actriz murió.

Cansada de todas estas especulaciones, la hija de Carmen Salinas pidió que se ponga en su lugar a todas las personas que han difundido la noticia sobre la muerte de la productora.

El jueves 11 de noviembre se confirmó que Carmen Salinas se encontraba hospitalizada tras sufrir un derrame cerebral. El sobrino de la famosa, Gustavo Briones reveló que la actriz se encuentra grave pero estable.

Aunque la familia de Carmen Salinas se ha mantenido en contacto con los medios para hablar sobre el estado de salud de la productora, han surgido varios rumores sobre su supuesta muerte.

Harta de la controversia, María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, pidió que se dejen de inventar este tipo de noticias que no ayudan para la recuperación de la actriz.

En entrevista para ‘Venga la Alegría’ la hija de Carmen Salinas pidió que se ponga en su lugar a todas las personas que han difundido noticias falsas sobre el estado de salud de su mamá.

“Tienen que poner en su lugar a esos reporteros, que no son reporteros, de hablar de más. Se me hace muy estúpido que anden diciendo que mi mamá ya murió, no es así la verdad, que midan lo que digan”

María Eugenia Plascencia