Hija de Carmen Salinas llora por el homenaje a su mamá en los Oscar 2022. María Eugenia Plascencia reveló que fue muy emocionante para la familia ver el reconocimiento que le habían dado a la actriz.

Durante el ‘In Memoriam’ de la 94 edición de los Premios Oscar fue recordada Carmen Salinas, quien murió el 9 de diciembre del 2021, tras sufrir una hemorragia cerebral.

Este momento alabado por los seguidores de la actriz pues consideraron que fue un gran homenaje para Carmen Salinas. El cineasta Felipe Cazals también fue recordado en los Oscar 2022.

El domingo 27 de marzo se llevaron a cabo los premios Oscar 2022, uno de los momentos más recordados de la ceremonia fue el golpe que le dio Will Smith a Chris Rock tras broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith.

Sin embargo no fue el único momento que de la gala que se convirtió en tendencia, pues a través de las redes sociales usuarios mostraron su emoción al ver que la gala había reconocido a Carmen Salinas.

Uno de los momentos más esperados de los premios Oscar, es la sección ‘In Memoriam’ donde se recuerda a las celebridades que murieron en el último año y que marcaron la industria del espectáculo.

En esta ocasión usuarios se sorprendieron que una de las imágenes que se presentó fue Carmen Salinas. Tras el homenaje, su hija María Eugenia Plascencia reaccionó a la presencia de su mamá en los Oscar 2022.

En entrevista con el programa Hoy, María Eugenia Plascencia se mostró muy emocionada por la aparición de Carmen Salinas en los Oscar 2022.

Al borde del llanto, María Eugenia Plascencia señaló que fue un momento inesperado porque no pensaban que Carmen Salinas pudiera tener ese homenaje.

María Eugenia Plascencia destacó que estaba muy contenta al ver todo el cariño que volvió a recibir su mamá pues muchas personas señalaron que Carmen Salinas se merecía ese homenaje.

“Ya no está mi madre para haber visto este gran homenaje que le hicieron allá y que la gente aplaudió al momento de verla porque no sabes toda la gente que me estuvo mandando mensajes o llamando para decirme que grande, se fue un icono, bien merecido, estoy muy contenta”

María Eugenia Plascencia