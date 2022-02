Hija de Carmen Salinas desmiente problemas en la familia por la herencia de la actriz. Tras rumores de que hay un distanciamiento, María Eugenia Plascencia señaló que hay una cordial relación entre todos.

A través de su columna para ‘El Heraldo de México’, Alex Kaffie reveló que habían comenzado las discrepancias entre los herederos de Carmen Salinas por su estudio de grabación.

A dos meses de la muerte de Carmen Salinas, María Eugenia Plascencia reiteró que el testamento no es prioridad la familia pues desde el primer momento se tiene todo establecido.

El pasado 9 de diciembre se confirmó la muerte de Carmen Salinas luego de que permaneció hospitalizada tras sufrir una hemorragia cerebral.

A dos meses de la muerte de Carmen Salinas, su familia celebró una misa en su memoria. Ahí su hija María Eugenia Plascencia desmintió que ya se hayan generado problemas por la herencia de la actriz.

Familiares y amigos se reunieron en la cripta donde descansa Carmen Salinas en compañía de su hijo Pedro Plascencia y recordaron a la actriz.

En entrevista presentada por el programa Hoy, María Eugenia Plascencia relató que han sido días muy difíciles e incluso confesó que no ha podido entrar a su recamara.

La hija de Carmen Salinas reconoció que no ha podido asimilar la muerte de su mamá ya que siente que en cualquier momento puede entrar por la puerta de su casa.

“Se me ha hecho muy difícil, no lo he asimilado bien. Si sé que ya no está, pero siento que va a cruzar la puerta de su casa”

María Eugenia Plascencia