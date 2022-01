Hija de Biby Gaytán comparte fotos de su mamá de hace algunos años (FOTOS)

Hija de Biby Gaytán comparte fotos de su mamá de hace algunos años, esto como parte de la celebración de su cumpleaños número 50.

La cantante Biby Gaytán, quien saltó a la fama en 1989 cuando entró a la banda, Timbiriche, ha tenido una de las carreras más notables de la industria del entretenimiento.

Asimismo, cuando se casó con Eduardo Capetillo, formó una de las familias más queridas y famosas del mundo de los espectáculos.

El 27 de enero fue el cumpleaños número 50 de Biby Gaytán, y su hija, Alejandra Capetillo, no pasó desapercibida esta importante fecha; pues compartió algunas fotos de la cantante de hace algunos años.

Como era de esperarse, Biby Gaytán recibió todo tipo de felicitaciones en esta fecha tan importante para ella.

Sin embargo, una de las que más resaltó fue la de su tercera hija, Alejandra Capetillo, quien no dudó en dedicarle un emotivo mensaje.

Fue por medio de sus redes sociales que Alejandra Capetillo le hizo saber a su mamá lo importante que es para ella; así como toda la admiración que siente hacia su persona.

Al inicio de la publicación se puede leer como la califica como “la mujer más completa”.

Posteriormente, explica que es porque la ha visto desempeñarse en su trabajo; además de realizar su rol de mamá y de esposa de forma inigualable.

Incluso, Ale Capetillo le confiesa que si algún día se convierte en mamá, quiere ser como ella y finalmente la felicita por sus años cumplidos.

“A mi mamá:

Creo que nunca tendré las palabras ni tiempo para decirte lo mucho que te admiro y lo tanto que te agradezco. No conozco a mujer más completa, y jamás pararé de repetírtelo.

Eres y siempre serás lo que yo quiero ser cuando sea mamá, me enseñaste desde caminar hasta volar confiando en mi misma y eso te lo agradezco inmensamente.

Igualmente he tenido la suerte de verte trabajar hoy en día y nunca he visto a nadie más trabajar tan apasionadamente como lo haces tú y con una disciplina fuera de este mundo. Me toco igual verte ser mamá desde unos ojos ya más adultos con mis hermanitos, y ser la mejor esposa que existe en la vida.

Y ahí, justo ahí mamá, es cuando me impacta ver que puedes ser tantas cosas de una forma sumamente completa.

Así que gracias mamá, gracias gracias gracias de aquí al cielo. Por ser mi maestra, mi amiga, mi modelo a seguir pero más importante que todo gracias por ser mi mama y enseñarme a vivir la vida.

Felices 50 mamita, eres mi todo”

Instagram: @alecapetilloga