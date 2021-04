Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se pelean en pleno programa

Se estrena el primer episodio de Biby y Eduardo, el reality; y con él, la pareja protagoniza una pelea enfrente de las cámaras.

Biby y Eduardo, el reality; organizado por la compañía "Univisión", ha comenzado, luego de mucho tiempo de espera, llega el primer programa

Pero el inicio de este programa no resultó como se esperaba, pues Biby Gaytán y Eduardo Capetillo protagonizaron una pelea en plena producción.

¿Por qué se originó la pelea?

La pelea se originó por los preparativos de sus bodas de plata.

Eduardo Capetillo escuchó que los planificadores de bodas estaban planeando cambiar algunos espacios y que el número de invitados aumentara a 2 mil personas.

Esto desató el enojo de Capetillo, y no dudó en ir a reclamarle a Biby Gaytán porque no estaba de acuerdo con lo que los planificadores estaban diciendo.

Pero a a pesar de su enojo, Capetillo trató de ser razonable, por lo que le pidió a los camarógrafos que no grabaran en ese momento.

"Oye nenita me parece que es una insensatez esto que estás haciendo... Dame chance tantito, ahorita no graben por favor. Si quiero festejar 26 años, pero no quiero hacerlo con 1400 personas que me quiten la plaza, estos tipos (Los planificadores de bodas) quieren llegar a hacer lo que se les pegue la gana." Eduardo Capetillo.

Al ver la actitud de su esposo, Biby Gaytán se molestó. Al principio trató de ser razonable y evitar la discusión de pareja en ese momento.

Pero luego de unos minutos le reclamó a Eduardo Capetillo que por la manera en la que él se había dirigido a ella enfrente de las cámaras.

Además le cuestionó si ya no quería hacer la fiesta

"A poco no quieres festejar los 26 años... No, no, ya. Te pasas, como te pones a hablarme así delante de toda la gente, por eso luego creen que eres furibundo. Tu tienes la culpa, todo se puede decir bien dicho ¿Cuál es el problema? Si a mí me da tantita ilusión que están nuestros hijos, que estamos bien, sanos y podemos disfrutar ahorita." Biby Gaytán.

Entonces Biby continuó desaguándose con su esposo.

"Primero escucha lo que tengo que decir, sí tienes tu punto, quizá si me fui hasta la cocina, pero tienes que comprender que es la ilusión que he tenido desde hace 26 años y siento que me la quieres quitar." Biby Gaytán.

¿Cómo terminó la discusión?

Luego de las palabras tan profundas de Biby Gaytán, Eduardo Capetillo aceptó que él había cometido el error.

Entonces decidió pedirle disculpas a Biby, quien las aceptó.

"A ver ya, mira ven. Perdón, bueno ya por favor. Siempre he acabado haciendo lo que tú has querido... Está bien, de momento chócalas. Yo siempre lo he visto así, un matrimonio es una negociación constante. Nada más ponte en mis zapatos un momentito, tú me dices mil 200 invitados y yo me pongo a hacer números rápidamente, imagínate lo que siento." Eduardo Capetillo.

A pesar de la pelea entre Biby y Eduardo, las cosas terminaron bien y pudieron continuar con la producción del reality.