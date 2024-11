¿Niurka le salvó la vida a Daniel Bisogno? El hermano del conductor le agradece por el trabajo de santería que hizo para ayudarlo.

En los últimos meses, la salud de Daniel Bisogno -de 51 años de edad- ha alarmado a sus seguidores, y es que se reveló que necesitaba un trasplante de hígado.

A dos meses de que Daniel Bisogno recibió un trasplante de hígado, el hermano del conductor se mostró confiado de que su salud podría mejorar considerablemente.

En entrevista con varios medios de comunicación, Alejandro Bisogno -de 47 años de edad- habló sobre las especulaciones que señalaban que Daniel Bisogno fue víctima de brujería.

Alex Bisogno no dudó en agradecerle a Niurka -de 56 años de edad- por ayudarles para que Daniel Bisogno pudiera salir adelante del difícil momento de salud que vivió.

En medio del proceso de recuperación de Daniel Bisogno, su hermano Alex reveló más detalles sobre su estado de salud.

En entrevista compartida por la reportera Berenice Ortiz, Alejandro Bisogno confesó que su hermano Daniel Bisogno ya se encuentra bien, aunque debe seguir cuidándose.

Alejandro Bisogno sorprendió a todos los reporteros al señalar que tras los difíciles momentos de salud que vivió Daniel Bisogno y que afectó a toda la familia, no descartan nada.

Y es que Alejandro Bisogno señaló que no dudaban que Daniel Bisogno fuera víctima de santería.

En ese sentido, Alejandro Bisogno no dudó en agradecerle a Niurka por el trabajo de santería que hizo para salvarle la vida a Daniel Bisogno.

Y es que Alex Bisogno destacó que le llegaron ciertos rumores y prefirieron no descartar nada, ya que todo ayudaba para que Daniel Bisogno mejorara.

“Traté de contactarla por información que a mí me llegó, que uno no sabe si es cierto o no es cierto, pero para qué le juegas. Le pedí a gente que yo conocía y le dije ‘si hay algo por ahí, échale la mano’”

Alex Bisogno