¿Cómo se encuentra Daniel Bisogno? El conductor reapareció en plena celebración del Día de Muertos en Ventaneando para confirmar la fecha y hora de su regreso.

En los últimos meses, Daniel Bisogno -de 51 años de edad- alarmó a sus seguidores luego de que presentó severos problemas de salud que lo llevaron a estar hospitalizado en varias ocasiones.

En medio de rumores sobre su estado de salud, Daniel Bisogno compartió que necesitaba un trasplante de hígado.

Después de varios meses de espera, los conductores de Ventaneando confirmaron que Daniel Bisogno había recibido su trasplante de hígado.

Con lo que se esperaba que pronto pudiera recuperar su salud.

A dos meses de su trasplante de hígado, Daniel Bisogno reapareció en Ventaneando para hacer un inesperado anuncio.

Durante la emisión del viernes 1 de noviembre, los televidentes de Ventaneando se llevaron una gran sorpresa.

Y es que antes de terminar la emisión, los conductores de Ventaneando anunciaron una gran sorpresa.

Fue en ese momento que presentaron un audio que les habría mandado Daniel Bisogno en el que confirmaba la fecha y hora de su regreso a Ventaneando.

En el audio, Daniel Bisogno expresó su entusiasmo por retomar su trabajo en Ventaneando a casi dos meses de su trasplante de hígado.

Con su característico sentido de humor, Daniel Bisogno expresó que “hierba mala nunca muere”, mostrando que ya se encuentra mejor.

En su mensaje, Daniel Bisogno agradeció a sus compañeros por el apoyo que ha recibido.

“Con mis compañeros que extraño con todo mi corazón (...) con todo estaremos ahí, así que no se lo pierdan, todo está cada vez mejor”

Daniel Bisogno compartió que será el lunes 4 de noviembre cuando se integre a Ventaneando, pero su participación no será diaria.

“Así que el próximo lunes en Ventaneando Daniel Bisogno, el Muñeco querido estará con ustedes (…) No se lo pierdan, ya todo está cada vez mejor”

Daniel Bisogno confirmó que a dos meses de su trasplante de hígado, ya se encuentra mejor y convencido de que será el fin de sus problemas de salud.

Y es que Daniel Bisogno destacó que antes del trasplante de hígado, los tratamientos que había recibido eran paliativos, por lo que ahora sabe que pronto podrá estar al 100%.

“A dos meses de este último procedimiento y definitivo que fue el trasplante de hígado, me siento perfectamente bien y esta vez pues sí fue la cura, lo demás había sido paliativo. Ya puedo empezar, aunque no me voy a tardar mucho en estar diario, eso sí se los aviso”

Daniel Bisogno