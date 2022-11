La pelea entre Héctor Suárez Gomís y Vicente Serrano sigue dando de qué hablar, pues ahora el conductor dice que periodista es un pobrecito títere.

En mayo de 2022, Héctor Suárez Gomís, de 53 años de edad, tuvo una pelea con Vicente Serrano en Plaza Artz Pedregal.

Vicente Serrano aseguró que el hijo de Héctor Suárez lo había agredido y le había roto sus lentes en la cara.

El también youtuber denunció lo ocurrido y en septiembre una jueza resolvió el pleito a favor de Vicente Serrano, ya que el hijo de Héctor Suárez estaba acusado de daño a propiedad ajena y le rompió unos lentes con valor de mil 500 pesos.

El también conductor compartió un video en redes sociales y no aceptó la resolución de la jueza.

Todo indica que el pleito entre el actor y Vicente Serrano va para largo, pues ahora Héctor Suárez hizo contundentes declaraciones en contra del youtuber.

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Héctor Suárez Gomís contó cómo inició su pelea con Vicente Serrano.

Narra que el periodista quiso contratar fechas de su obra de teatro y luego le pidió que acudiera a saludar a supuestos inversionistas en un centro nocturno.

Héctor Suárez Gomís le manifestó que no acudía a este tipo de lugares, pero sí iría a saludar. Tal como lo dijo, saludó y se retiró.

Esto habría molestado a Vicente Serrano y le exigió que pagara dos noches de su hospedaje, pero él descubrió que esas noches eran cortesía del hotel y por eso declaró que le había querido robar.

Menciona que Vicente Serrano ha querido vengarse por esta situación y cuando vio que tenía una opinión opositora al gobierno, comenzó atacarlo.

Narra que el día de la pelea, alguien lo iba siguiendo y le pasaron su ubicación a Vicente Serrano en Plaza Artz, pues él fue quien se acercó a comenzar la pelea.

“Que él se acerque a saludarme es una provocación (...) literal lo mandé a la mier... y me empezó a molestar, me empezó a molestar y me paré y le dije: ‘aquí me tienes de frente y agarré los lentes’, me dijo cuidado que tengo guaruras allá afuera”

Héctor Suárez Gomís