Hanna Jaff y Yalitza Aparicio se unen por las mujeres de Afganistán

Hace algunas semanas se dio a conocer que los talibanes entraron a Afganistán con el objetivo de tomar el control del país.

Desde entonces, se ha podido registrar en diferentes medios la preocupación que tienen los afganos por la situación.

Incluso varios de ellos comenzaron a huir de Afganistán de formas inimaginables; pues se sabe que los talibanes tienen una ideología estricta y conservadora , lo que generó pánico entre las multitudes.

Como sabemos, uno de los sectores de la población de Afganistán que más está en riesgo son las mujeres.

Debido a que una de las características más determinantes de los talibanes es ver a las mujeres como si su principal función fuera dedicarse a tener hijos y al hogar.

Eso sin mencionar que no pueden aspirar a tener otros trabajos, tener acceso a la educación, ni salir de sus casas sin la compañía de su ‘mahram’; es decir un acompañante varón.

Luego de que se diera a conocer la situación que está viviendo Afganistán actualmente, personas de varios países del mundo han mostrado su preocupación.

Tal es el caso de Hanna Jaff y Yalitza Aparicio, dos mujeres reconocidas actualmente por su trayectoria y sus logros profesionales.

Fue Hanna Jaff quien solicitó el apoyo de Yalitza Aparicio para darse a la tarea de apoyar a las mujeres afganas que lleguen a México , brindándoles un espacio seguro en donde puedan sentirse seguras y hacer valer sus derechos.

Además, reveló que su libro de autoaprendizaje de inglés, el cual escribió para su Fundación Jaff por la educación, para personas que hablan español, purépecha y kurdo, también estará disponible en farsi, para las mujeres afganas.

Finalmente, la joven no dudó en señalar que comprende la situación de las mujeres afganas.

Esto debido a que ella tiene ascendencia musulmana; por lo que ha podido sentir el dolor y la confusión que se vive en los campos de refugiados.

“Me rompe el corazón lo que está pasando, yo, siendo de ascendencia musulmana de Medio Oriente, en el pasado he estado en campos de refugiados, he sentido el dolor y la confusión que viven. Claramente no hay nada que podamos decir para hacerles sentir mejor, pero sí hay mucho por hacer”

Hanna Jaff