Hailey Bieber da like a foto de Selena Gómez

Como sabemos, Selena Gómez y Hailey Bieber han sido dos personalidades sumamente importantes en la vida del famoso Justin Bieber.

Recordemos que Selena Gómez mantuvo una agitada relación con el cantante desde el 2010 hasta el 2018.

Incluso en varias ocasiones acapararon la atención del público debido a varias intermitencias que hubo dentro de su romance.

Poco tiempo después de que Selena Gómez y Justin Bieber terminaran de forma definitiva, este último inició una nueva historia a lado de Hailey Bieber, con quien se casó a finales de septiembre de 2018.

Por su parte, Selena Gómez se ha enfocado en su vida personal y profesional, desarrollándose como cantante y productora.

Selena Gómez (Agencia México)

Hailey Bieber le da like a una foto de Selena Gómez en “ELLE”

Contrario a lo que se pudiera pensar debido a la historia que ambas tienen con el cantante, tal parece que entre Hailey Bieber y Selena Gómez no existe ningún tipo de rivalidad.

Al menos eso fue lo que dejaron en claro el pasado 19 de agosto, cuando la revista “ELLE” publicó una foto en la que Selena Gómez aparecía posando para la portada de la revista.

En dicha fotografía se le puede ver a Selena Gómez luciendo una falda corta de color rosa y unas medias de red, mientras está sentada al borde de una cama.

Hasta el momento, la publicación ha alcanzado más de 200 mil likes , entre los que se destacan el de Hailey Bieber.

Cabe mencionar que la esposa de Justin Bieber dio like a la foto de la cantante por medio de la cuenta oficial de “ELLE”, pues se sabe que ambas celebridades no se siguen entre ellas.

Publicación de Instagram (@elleusa/Instagram)

“Después de varios años difíciles luchando contra problemas de salud y angustia, @SelenaGomez se ha vuelto espiritual y creativa. Para Latinx Issue de ELLE, la estrella de varios guiones habla sobre su lucha con las enfermedades mentales, el rodaje de ‘Only Murders in the Building’ de @ hulu con Steve Martin, y por qué no conoce su propia contraseña de Instagram. ‘Mi lupus, mi trasplante de riñón, la quimioterapia, tener una enfermedad mental, pasar por angustias muy públicas; todas estas cosas, honestamente, deberían haberme deprimido’, le dice a ELLE.” Instagram @elleusa

Esta no sería la primera vez que Hailey Bieber le da like a las fotos de Selena Gómez

Es importante destacar también que esta no sería la primera vez que Hailey Bieber le da like a las fotos de la ex de su esposo.

En el año 2019, Hailey Bieber likeó una foto de Selena Gómez de sus singles de “Rare”.

Posteriormente, en marzo de 2021 volvió a indicar que le gustaba una foto de la portada de la revista “Vogue”, en donde de igual manera apareció Selena Gómez.

Además, también en el año 2019, la esposa de Justin Bieber habló en una entrevista acerca de “la toxicidad” en las redes sociales.

Dejando en claro que no había mala voluntad entre ellas dos.

“Creo que las redes sociales son un caldo de cultivo para la toxicidad; y las personas que crean falsos dramas entre mujeres y tratan de poner a las mujeres en contra de las demás y crear estas narrativas que son simplemente tóxicas. Creo que eso tiene que cambiar y eso tiene que terminar. Creo que es necesario que haya más personas con plataformas que se unan y se digan entre sí: ‘matemos la conversación, matemos el drama falso, aplastemos todas estas cosas, sigamos adelante con las cosas. No le demos a la gente una razón para avivar el fuego y crear drama y ser groseros entre sí’.” Hailey Bieber