Gustavo Adolfo Infante se disculpa con Mauricio Martínez tras las críticas que recibió por revictimizar al actor tras su denuncia de abuso contra Toño Berumen.

A través de su programa ‘Sale el Sol’ y su canal de Youtube, Gustavo Adolfo Infante reconoció que había sido insensible al hablar sobre Mauricio Martínez pues utilizó expresiones que no fueron las adecuadas.

La disculpa de Gustavo Adolfo Infante se da luego de que René Franco lo expuso como lo que no se debe de hacer al hablar sobre una persona que denunció abuso.

Gustavo Adolfo Infante se encuentra en medio de la polémica luego de que en el programa ‘Sale el Sol’ explotó contra Mauricio Martínez por no darle una entrevista cuando viajó a México para denunciar al productor Antonio Berumen.

Durante el programa ‘Sale el Sol’, Gustavo Adolfo Infante se mostró muy molesto y le recomendó a Mauricio Martínez se más humilde como Eugenio Derbez.

Sus comentarios generaron gran controversia e incluso Mauricio Martínez le respondió asegurando que lo había revictimizado. Tras las críticas que recibió, Gustavo Adolfo Infante ofreció una disculpa.

Durante el programa ‘Sale el Sol’, Gustavo Adolfo Infante decidió romper el silencio y reconocer que se equivocó por la manera en la que se expresó de Mauricio Martínez.

Gustavo Adolfo Infante destacó que utilizó una frase que hoy le daba vergüenza por lo que no lo pensaba repetir para no caer en el mismo error.

“Aquí al estar hablando de Mauricio Martínez yo hice una expresión que el día de hoy me apena y me avergüenza, porque dije yo que no daba entrevistas, y no lo voy a repetir porque no quiero revictimizar, a una víctima como es el señor Mauricio Martínez”

Gustavo Adolfo Infante