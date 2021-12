Gustavo Adolfo Infante elimina entrevista con Charly López tras demanda de Ingrid Coronado por violencia de género. El periodista informó que ya se retiró la entrevista que se le realizó al ex Garibaldi.

Ingrid Coronado presentó una demanda en contra de Charly López tras la entrevista que le ofreció a Gustavo Adolfo Infante. En su querella la conductora también incluyó al periodista.

A través de su canal de Youtube, Gustavo Adolfo Infante destacó que no había cometido ningún delito pues el que había hablado mal de Ingrid Coronado había sido Charly López y el solo se encontraba realizando su trabajo.

El pasado lunes 6 de diciembre Gustavo Adolfo Infante informó que había sido demandado por Ingrid Coronado por violencia de género. Esto tras haber entrevistado a Charly López.

En su canal de Youtube, Gustavo Adolfo Infante se refirió sobre la demanda y aseguró que Charly López fue el que se refirió de mala manera a Ingrid Coronado por el problema que enfrentan por una casa.

Gustavo Adolfo Infante señaló que no conoce a Ingrid Coronado por lo que no tiene un problema con ella. En su video el periodista destacó que nunca se refirió a la conductora y negó haber ejercido violencia de género.

Al mostrar la demanda, Gustavo Adolfo Infante leyó que tienen prohibido acercarse a la víctima, así como tener comunicación con ella.

“Yo no he molestado, ni he agredido, ni le he hecho nada a la señora Coronado ni la conozco. La cosa es entre Charly y ella, y uno que culpa tiene”

Gustavo Adolfo Infante