Gustavo Adolfo Infante es castigado por YouTube; divulgó fake news

Tras disculparse con Eugenio Derbez , Gustavo Adolfo Infante vivió otro revés luego de que Youtube lo castigó por divulgar fake news sobre el Covid-19.

A través de Facebook, Gustavo Adolfo Infante explicó que por una semana no podrán tener transmisiones en vivo en Youtube, ya que la plataforma consideró que incumplieron sus normas al desinformar a los usuarios .

Pese a las recomendaciones médicas de no tomar dióxido de cloro , son varias celebridades que han revelado públicamente que están al favor del consumo de esta sustancia, tal es el caso de Ivonne Montero.

Debido a este tipo de recomendaciones en las plataformas, Youtube decidió castigar a todos los usuarios que desinformen a las personas. Tal fue el caso de Gustavo Adolfo Infante, quien no podrá trasmitir su programa.

Este viernes 13 de agosto Gustavo Adolfo Infante informó que por una semana no podrá trasmitir en vivo desde Youtube, por lo que tendrá que hacer su programa solo en Facebook.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante el problema surgió porque entrevistaron a Diana Golden quien se mostró a favor de utilizar dióxido de cloro.

“Diana Golden dice que utilizó un producto que comercializa don Erik del Castillo que ella lo utilizó, eso fue todo (…) no lo recomendamos, no dijimos cómprelo, entonces la plataforma de Youtube tomó la decisión de que se incumplieron las reglas”

Por su parte Jessica Gil Porras señaló que entendían el castigo ya que al estar en Youtube debían de respetar las normas.

Gustavo Adolfo Infante puntualizó que quien no acepte las normas se cambie de plataforma y destacó que él no se quiere cambiar.

“Y el que no acepte el castigo, pues cámbiese de plataforma. Yo no me quiero cambiar de plataforma (…) nos dan un jalón de orejas y está bien”

Gustavo Adolfo Infante