Gustavo Adolfo Infante: Se disculparán Rey Grupero y Pedro Moctezuma por broma pesada

Rey Grupero y Pedro Moctezuma harán conferencia de prensa para ofrecerle una disculpa a Gustavo Adolfo Infante tras broma sin su consentimiento.

Después de que Gustavo Adolfo Infante se mostró muy enojado con ambas personas e incluso dijo los demandaría, este recibirá una disculpa por la broma que le hicieron.

Sin mencionar sobre qué fue la broma que Rey Grupero y Pedro Moctezuma le jugaron al periodista de espectáculos, este dijo que incluso tuvo problemas de salud.

Gustavo Adolfo Infante dijo que era injusto que además de hacerle perder el tiempo, pusieran en riesgo su salud, por lo que dijo los demandaría.

Ante ello, hoy -27 de septiembre-, leyó un comunicado de prensa en donde ambos invitan a una conferencia de prensa para hablar de un nuevo programa y ofrecer una disculpa.

En este, se lee que Gustavo Adolfo Infante fue la primera estrella a la que le jugaron una broma, sin embargo, fue “sin su consentimiento”.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante se mostró muy serio dirigiéndose a Rey Grupo y Pedro Moctezuma, a quienes les dijo “no he firmado ningún permiso para que aparezca”.

Explicó que para que la broma aparezca él tiene que firmar, sin embargo, dice que esto no ha sucedido.

“Yo no he firmado el permiso para que aparezca esto después de la jalada que me hicieron y si quieres que yo les firme, les va a costar un dineral, ya les dije cuánto…”.

Gustavo Adolfo Infante, periodista.