Alfredo Adame no sale de una cuando ya está en otro problema, pues ahora Gustavo Adolfo Infante le recuerda que aún sigue el proceso en su contra por insultar a su mamá, situación que lo podría llevar a la cárcel.

De aliados, Gustavo Adolfo Infante, de 57 años de edad, y Alfredo Adame, de 64 años de edad, pasaron a ser enemigos mortales.

Todo inició cuando el actor dijo en una entrevista con el programa ‘El gordo y la flaca’, que la madre del conductor hacía brujería y que Infante aprovechaba esto para robar a sus clientes.

Al periodista de espectáculos no le gustó y acudió con su mamá a hacer una denuncia por violencia de género, violencia mediática y extorsión, la cual sigue vigente.

Hace unos meses iba a ser la primera audiencia, pero se pospuso y el abogado de Gustavo Adolfo Infante asegura que ya hay fecha para la siguiente y Adame podría ir a prisión.

Alonso Beceiro es el abogado de Gustavo Adolfo Infante y dio detalles de la demanda en contra de Alfredo Adame.

Este proceso legal se inició en febrero de 2022 y han transcurrido ocho meses, pero será en noviembre cuando se realice una audiencia para definir si Alfredo Adame es vinculado a proceso.

El abogado de Gustavo Adolfo Infante específica que si las autoridades solo vinculan a proceso a Alfredo Adame por la agresión a su mamá, es difícil que se le encarcele.

El conductor acaba de salir de una violenta situación, pues recordemos que en vivo insultó a sus compañeras Ana María Alvarado, de 53 años, y Johanna Vega-Biestro, de 42 años de edad.

También amenazó a Vega-Biestro con hablar con sus jefes para que la corrieran de ‘Sale el sol’, pero a pesar de la agresión ocurrida en vivo, el conductor no ha enfrentado alguna consecuencia.

Ahora vuelve a iniciar un pelea, pero con Alfredo Adame, quien difundió que supuestamente Gustavo Adolfo Infante tenía denuncias por abuso y acoso sexual a menores de edad.

Hasta el momento no existe evidencia de estas acusaciones, por lo que el conductor procederá contra el actor.

“Está intentando extorsionar no solo a mí, si no también a la televisora (...) Yo no voy a otorgar el perdón a Adame bajo ninguna circunstancia y me parece absolutamente injusto que haya dos señores en la cárcel por defenderse de las patadas no conectadas de Adame”

Gustavo Adolfo Infante