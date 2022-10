Alfredo Adame acepta hacerse una limpia para resolver sus problemas y lo hará en esta mística ciudad de Veracruz en donde varias personas también han acudido.

El pasado 28 de septiembre, Alfredo Adame alarmó a sus seguidores al revelar que le habían dado una golpiza luego de que se registró un acto delictivo en la alcaldía Tlalpan.

En medio de las especulaciones sobre lo que había pasado, Alfredo Adame de 64 años de edad señaló que sus agresores ya habían sido detenidos y que iba a presentar acciones legales en su contra.

Tras la cirugía a la que se sometió, Alfredo Adame se dijo dispuesto a hacerse una limpia para ya no verse involucrado en tantos problemas.

A una semana de que Alfredo Adame se sometió a una operación donde le colocaron cuatro placas de titanio en el pómulo para poder reparar el daño que sufrió tras la golpiza que le dieron a fuera de su casa.

En plena recuperación, Alfredo Adame concedió una entrevista a ‘Venga la Alegría’ donde confesó que está dispuesto a hacerse una limpia para resolver sus problemas.

En los últimos años Alfredo Adame ha protagonizado diferentes polémicas, es por ello por lo que tras la golpiza que recibió en donde estuvo a punto de perder su visión del ojo derecho.

Alfredo Adame señaló que hay veces que no se mete en problemas si no que lo meten, por lo que estaría dispuesto acudir a Catemaco, mística ciudad de Veracruz.

“Me dicen ‘pero ¿por qué te metes en tantos problemas?’, yo no me meto, me meten’. ¡Claro!, [una limpia] me la voy a hacer con Venga la Alegría, como decían ‘habíamos de ir a Catemaco’”

Alfredo Adame