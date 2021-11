Gustavo Adolfo Infante asegura que no hizo comentarios racistas en contra de Yalitza Aparicio y pide que cesen los ataques en su contra pues detalló que no “es a fuerza” que le tenga que gustar la famosa.

Tras las críticas que ha recibido por señalar que Yalitza Aparicio no es actriz, Gustavo Adolfo Infante destacó que en ningún momento arremetió de manera personal contra la famosa.

En un nuevo video en su canal, Gustavo Adolfo Infante destacó que el admira a los pueblos indígenas y nunca se ha referido a ellos de manera despectiva.

Gustavo Adolfo Infante se encuentra en medio de la polémica luego de que en el programa ‘De Primera Mano’ señaló que Yalitza Aparicio no es actriz.

El conductor cuestionó que Yalitza Aparicio sea parte del Sindicato de Actores de Estados Unidos y pueda votar para establecer a los ganadores del premio Oscar.

De inmediato Gustavo Adolfo Infante recibió un sinfín de críticas pues usuarios señalaron que sus comentarios habían sido racistas.

A través de su canal de Youtube, Gustavo Adolfo Infante respondió a todos los ataques en su contra y destacó que Imagen Televisión no había emitido ningún comunicado porque no hizo comentarios racistas en contra de Yalitza Aparicio.

“Imagen Televisión no ha enviado ningún comunicado deslindándose de mis comentarios ‘racistas’ en contra de Yalitza Aparicio”

En su video Gustavo Adolfo Infante destacó que el no arremetió contra la persona de Yalitza Aparicio, pues solo destacó que no era actriz.

“Nunca hice un comentario racista en contra de Yalitza Aparicio, lo que haya dicho yo es que no es actriz y no me gusta su actuación en ‘Roma’”

Gustavo Adolfo Infante