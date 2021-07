Hace unos días la actriz Gaby Spanic causó revuelo en redes sociales con su más recientes fotografía en Instagram, en donde sus seguidores le hicieron notar que había abusado de filtros en su rostro.

Sus casi 2 millones de fanáticos en dicha red social señalaron que la intérprete se puso muchos filtros al momento de tomarse una selfie, al grado que ya no se parece a ella misma.

La actriz quien hace frente a las críticas, lamentó en entrevista para el programa 'Venga la Alegría' que su nueva imagen, con la que revive a 'Paola Bracho' su personaje en 'La Usurpadora', no haya gustado a sus seguidores, pero ella siempre busca estar en vanguardia

Gaby Spanic señaló que bajó mucho de peso durante su estancia en Hungría, en donde participó en una competencia de baile, por lo que dijo sus rasgos también adelgazaron.

"Nadie me ha visto en persona, porque ya son 14 kilos y medio que me quité en 5 meses de baile en Europa y la gente cambia y yo he sido linda siempre. Hay una controversia con mi rostro y con mis cosas… siempre la gente que lucimos bien y estamos a la vanguardia… Hay como muchas críticas hacia mi persona y hacia mi físico y hacia mi rostro"

