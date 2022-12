México y el mundo saben que Guillermo del Toro es amor, la prueba de ello es que llenó de halagos a Taylor Swift, quien previamente expresó su admiración por el director mexicano.

Y es que recientemente Taylor Swift, de 32 años, admitió durante una entrevista que le gustaría intercambiar lugares con Guillermo del Toro durante un día.

Esto porque, incluso en años pasados, la cantautora ya se había declarado fan del trabajo del director mexicano, por lo que le gustaría tener su imaginación para poder ver el mundo como él lo hace.

Por su parte, Guillermo del Toro, de 58 años, se enteró de los más recientes halagos por parte de Taylor Swift, a lo que el director no pude hacer más que responder con el mismo cariño y admiración.

Taylor Swift expresa su admiración por Guillermo del Toro (Especial )

Guillermo del Toro reconoce el trabajo de Taylor Swift y la considera como una directora consumada

Guillermo del Toro también se declaró fan de Taylor Swift, pues ha visto y estudiado su trabajo, por lo que menciona que la admiración es mutua.

Para esto cabe resaltar que Taylor Swift ha tomado las riendas de algunos de sus videos musicales como directora, tal es el caso de “The Man”, canción de su álbum Lover.

Aunque también dirigió un cortometraje de 14 minutos titulado All Too Well: The Short Film, historia que también escribió.

Y son precisamente estos trabajos por los que Guillermo del Toro considera a Taylor Swift como una directora consumada, pues considera que su estilo narrativo es profundo y poético.

Además de que dijo haber tenido varias pláticas con la cantante, las cuales le resultaron muy gratificantes ya que el tema de las fábulas, mitos y cuentos de hadas son sólo algunas de las cosas que tienen en común.

Sorprende parecido entre Taylor Swift y Zeena LaVey, sacerdotiza de la Iglesia de Satán (Especial)

Taylor Swift como Guillermo del Toro, debutará de directora

Pero como nada es suficiente para Taylor Swift, seguirá los pasos de su ídolo Guillermo del Toro y debutará como directora para una película.

La mejor parte es que el guión es una historia original escrita también por Taylor Swift. Y aunque todavía no se sabe más del proyecto, lo que sí es una certeza es que será producida por Searchlight Pictures.

Esta casa productora es la misma que está detrás de la película La forma del agua, de Guillermo del Toro. Cinta que es la favorita de Taylor Swift.