Grettell Valdéz recientemente confirmó su divorcio de Leo Clerc, diciendo que tiene un año sola. Sin embargo, enseguida se desataron rumores de un nuevo noviazgo.

Aunque Grettell Valdéz aseguró que ahorita está soltera, dijo que no pierde la esperanza de encontrar el amor y casarse, “además me veo bonita vestida de novia”.

Asimismo, la actriz compartió que desde que confirmó que está soltera, le han llegado muchas invitaciones a viajes y citas.

Grettell Valdéz comparte su deseo por volver a casarse

Aunque Grettell Valdéz se ha divorciado en dos ocasiones, de Leo Clerc y Pato Borghetti, la actriz negó haber perdido las esperanzas de encontrar el amor.

Leo Clerc, Grettel Valdéz y Pato Borghetti. (Especial)

Grettell Valdéz, quien recientemente se enfrentó a problemas de salud que la llevaron a quimioterapias y amputación de una parte de su dedo, compartió estar “enamorada de la vida”.

En un video que compartió en sus redes sociales, la actriz dijo que no por tener dos divorcios se cierra las puertas al amor, y expresó que además lo encontró con ella misma.

Sumado a demostrar que no necesita el amor de otra persona se dijo, “enamorada de la vida cien por ciento y de mi hijo”.

“Soy pro amor, claro que me voy a volver a casar, creo en el amor… aparte me veo bonita vestida de novia”. Grettel Valdéz, actriz.

Grettel Valdéz fue clara al decir que si llegase a encontrar a una persona “que es increíble y me llena de amor, claro que me voy a casar”.

Grettell Valdéz niega haber iniciado un nuevo romance tras divorcio

Grettell Valdéz dijo que aunque sí está abierta al romance y desea volver a casarse, no está en una nueva relación como se habría dicho en Ventaneando.

Grettel Valdez (Agencia México)

La actriz expresó su molestia al decir, “una no sale de una cuando la meten en veinte”, al mismo tiempo que pidió a sus seguidores no creer en nada que ella no diga.

Asimismo, dijo que tiene muchos amigos queridos y que puede estar tomada de la mano con otras personas, “pero eso no significa nada”.

“Cuando esté con alguien yo se los voy a decir”. Grettell Valdéz, actriz.

En forma de broma, Grettell Valdéz se ponía de acuerdo con su amigo Juan Pablo para entrenar, pero le pidió “nada más no me agarres de la mano”.

Grettell Valdéz niega tener los óvulos congelados;“ya no quiero hijos”

Grettell Valdéz compartió que así como espera volver a casarse, también es firme en la decisión de no volver a tener un solo hijo.

Grettell Valdéz tiene solamente un hijo, cuyo nombre es Santino, y lo procreó a lado de Pato Borghetti.

Grettell Valdéz y su hijo Santino. (@grettellv)

Debido a que ya tiene 45 años, Grettell Valdéz fue cuestionada sobre un supuesto de que se había congelado los óvulos para poder tener más hijos.

La actriz, aunque dijo “eso ya lo dije” aclaró que no tiene congelados los óvulos “desde hace mucho tiempo dije que ya no quería tener más hijos”.

Grettel Valdéz se mostró firme en sus decisiones y fue muy sincera con sus seguidores, con los que se comunica de forma frecuente a través de lives en redes sociales.