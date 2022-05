Gomita se lesiona en ensayos de baile, sus fans están preocupados y es que la payasa es una de las favoritas de “Las estrellas bailan en Hoy”, competencia del matutino de la televisora de San Ángel.

A casi dos semanas de haber iniciado la competencia de baile del programa Hoy, Gomita -a través de sus historias de Instagram, reveló estar padeciéndola en los ensayos y es que se lastimó los dedos de los pies.

“Hoy entre los grandes gajes del oficio, me lastimé dos dedos, no los aguanto amigos, dos dedos, ya me duelen”, dijo Gomita mientras se sentaba en la cama de su habitación.

Con actitud desganada y haciendo pucheros, la animadora aseguró haberse puesto un curita para amortiguar el dolor ya que bailar vale la pena.

Mamá de Gomita va a verla concursar en Hoy

Por otro lado, Gomita fue muy afortunada y es que la producción de Hoy le llevó a su mamá al foro a fin de que ésta le echara porras antes y después de arribar la pista de baile.

La visita tuvo lugar el pasado 10 de mayo, día en que Gomita presentó su segunda coreografía al lado del actor Miguel Martínez, presentación que aplaudió la audiencia y el jurado.

Gomita junto a su mamá (@gomitaoficial123 / Instagram)

Gomita y Miguel bailaron a ritmo de salsa el dramático tema de Pimpinela “Ese hombre”. Hasta el momento la pareja es una de las preferidas para coronarse en esta tercera temporada.

Sin embargo, no todo está dicho. Aunque la jovialidad y el entusiasmo de la pareja de baile se acopla a la perfección, y se proyecta, al igual que en las emisiones pasadas, habrá un cambio de pareja.

Por lo que Araceli Ordaz y Miguel Martínez no tienen ganada la competencia, tal vez sean los favoritos de la primera ronda, pero deberán enfrentarse a un nuevo reto.

En la segunda ronda y con nueva pareja deberán demostrar que son tan buenos en el baile y que merecen ser coronados aunque sea por separado y siempre y cuando no sean eliminados por la audiencia.