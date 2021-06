Gomita revela que el Partido Verde también la buscó, pero ella no aceptó “Mis valores no son esos”

Las Elecciones 2021 que se llevaron a cabo el pasado 6 de junio, dieron mucho de qué hablar. No solo en cuestiones políticas sino también en el mundo de la farándula.

Luego de que una serie de famosos promoviera el voto por el Partido Verde en plena veda electoral, comenzaron un sinfín de críticas , tanto al PVEM como a los más de 80 famosos que “se vendieron”.

Por su parte, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, reveló recientemente que el Partido Verde también la buscó a ella.

Sin embargo, Gomita decidió no aceptar por tener bien cimentados sus valores.

Gomita confesó que el PVEM también la invitó a participar en las historias de Instagram, durante una entrevista con Hugo Blanquet

Fue durante una entrevista con Hugo Blanquet para “La Draga Maravilla” en su canal de Youtube.

Uno de los temas que se tocó durante la entrevista fue que el PVEM también habría invitado a Gomita a realizar las controversiales historias de Instagram.

“Ojo que yo no me vendí, como los artistas que se vendieron al partido” Gomita

Ante esto Gomita reveló que ella no “se vendió” gracias a sus ideales y sus valores.

Gomita incluso hizo el comentario de que “podrá estar muy operada” pero ella no va a decirle a su público por quien votar.

“Recibí la oferta y no, mis valores no son esos wey, podré estar muy operada, pero no les voy a transmitir que vayan y voten por un pendejo que a lo mejor no va manejar bien el país y me voy a sentir culpable” Gomita

Por si lo anterior no fuera no fuera suficiente, Araceli Ordaz también expresó que aquellos famosos que “se vendieron” al Partido Verde, no podrán quejarse en el futuro.

Esto último considerando la posibilidad de que próximamente exista una inadecuada administración en México, así como funcionarios no calificados.

Es importante mencionar también que hubo algunos internautas que tomaron estas declaraciones de Araceli Ordaz como una indirecta hacia Laura G.

“Le tiro un pedradón a la amargada de la Laura G”, “Bien dicho”, “En este momento voy a seguir a Gomita, su respuesta fue muy inteligente”

Son algunos de los comentarios que realizaron los usuarios de redes sociales.