Gomita pide a sus seguidores que la sigan en TikTok aunque sea para burlarse de ella.

Pensar en Gomita es pensar en las cirugías estéticas que se ha hecho y las que aún le faltan. Este parece ser el único tema que domina, razón por la que Araceli Ordaz ha intentado expandirse, dar de qué hablar; ya lanzó su propio programa de youtube, ha intentado ser una verdadera influencer y ahora quiere volverse experta en TikTok.

Así es, Gomita ha grabado un nuevo video TikTok que está dejando boquiabiertos a fans y detractores. Aunque es evidente que la expayasa quiso sacar a relucir su lado más sexy, falló en el intento y es que intenta sacar sus mejores pasos de baile, menea la cadera de un lado a otro e incluso perrea en unos leggings transparentes que dejan poco a la imaginación.

"No te veo, que me sigas en TikTok.

Ajá sí, corre, porque usted lo pidió: vaya al roast en mis comentarios. Like al mejor, se lleva mi follow ya que aunque me tires aquí estás y eso se agradece" Gomita

Es la peor grabación que le hemos visto; sin embargo, aunque parece que hacer el ridículo a Gomita se le da muy bien, en esta ocasión lo hace el propósito, ella quiere atención: “Qué comience el roast ja ja ja”, pide. No vamos a negarlo, el truco le sale muy bien ya que en SDPnoticias estamos hablando de ella.

A petición de Gomita, los comentarios son crueles, las críticas y burlas apuntan hacia el trasero de Araceli: “Saludos a Lyn May”, “¿Por qué se ven bolas en tus pompis?”, “Pinche Goma, lo haces adrede. Neta, ámate más”, “Pregunta seria: dijo qué quitó los implantes de las nachas pero se le siguen viendo de cono ¿por?”, “Primero baja 15 kilos”, “No me gusta criticar pero…¡Por Dios, se le ven horribles las nalgas!”, “Todos preguntándose cuándo pondrá a dieta su cara”, “Nalgas de picahielo”, son algunas de las reacciones.

Salud de Gomita preocupa a sus fans

Curiosamente, sus detractores disfrutan atacarla, las burlas siguen sumando por lo que pocos se están preguntando cómo se encuentra de salud ya que trascendió que hace unos días fue ingresada al hospital de emergencia.

Resulta que hace unos días Gomita viajó a Sinaloa para presenciar uno de los partidos de la Serie del Caribe que se llevó en el estadio de Beisbol de Mazatlán. A poco de haber regresado a Ciudad de México comenzó a sentirse mal. Tuvo mareos y dolor de ojos, por lo que su mamá llamó a la ambulancia; sin embargo, no fue necesario ingresarla al nosocomio. Aunque creyó que se había contagiado de coronavirus, resultó que no por lo que le realizaron diversos estudos, explicó la propia a través de sus historias de Instagram.