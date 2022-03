Gomita confiesa lo mucho que aún ama a su papá, “a pesar de que él sigue mintiendo”, señaló la joven con respecto al tema de las agresiones que recibió en su contra.

Hace unos meses Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, se volvió tendencia luego de que señalara a su papá de golpearla impetuosamente.

Como era de esperarse, las declaraciones de la influencer con más de 3 millones de seguidores, dieron pie a un sinfín de opiniones divididas; además de que resaltó el apoyo que sus fans le dieron en todo momento.

Gomita (@gomitaoficial123/Instagram )

Gomita asegura que “aún ama a su papá” tras denuncia por violencia doméstica

Recientemente Gomita aseguró ante todos sus seguidores que “aún ama a su papá, a pesar de que el sigue mintiendo”, es lo que dijo la influencer con respecto a los malos tratos que recibe por parte de él.

Recordemos que el pasado mes de octubre, Gomita denunció a su papá por violencia doméstica, lo que la posicionó en la mira de todo el público, quienes sin dudarlo le ofrecieron su apoyo.

No obstante, la situación desató una gran cantidad de opiniones divididas, por lo que a la fecha esta situación intrafamiliar ha pasado a ser completamente mediática.

Gomita (@gomitaoficial / Instagram)

Fue por medio de su cuenta de TikTok que Gomita publicó unos videos en donde indica haber visto una entrevista que dio su papá, Alfredo Ordaz, misma en la que él señala que las denuncias de la joven son mentiras.

Así que ella se dio a la tarea de hacer pública una captura de pantalla en la que se pueden ver la serie de mensajes que su papá le ha mandado, en los que le pide perdón por el daño que le ha ocasionado.

“Espero y algún día me perdones por todo el daño que te he causado hija. Te quiero demasiado. No me cansaré pedirte perdón mi Gomita. Sé que es muy pronto para sanar las heridas que he causado, pero de verdad no tienes idea de mi arrepentimiento, porque no tienes idea de la falta que me haces. Te lo suplico hija, perdóname” Mensajes en captura de pantalla

Gomita cuestiona por qué su papá le pide perdón

Por su parte, Gomita no dudó en plantear que “si él no la golpeó, entonces por qué le pide perdón”.

“He visto varios TikToks donde subieron pedazos de la entrevista que dio papá, en la cual mencionó que no me había golpeado. Voy a dejar en este video, una imagen, que fueron todas las llamadas perdidas que yo tuve de él, donde me pedía perdón. Yo nada más digo esto: Si él no me hizo nada, ¿Por qué me mandó este tipo de mensajes diciéndome que lo perdonara? Solamente uno sabe lo que va cargando en el costal” Gomita

@gomita_oficial Solo quiero que sepan que cualquiera que esté pasando lo que yo viví, vean que tienen que enfrentar sus miedos, que todos podemos salir adelante.

Posteriormente, la influencer de 27 años confesó que sigue amando a su papá, porque a pesar de todo lo ocurrido, sigue siendo su padre.

Aunque Gomita trató de demostrarle su afecto varias veces, lo que él no habría sabido valorar, y es por eso que ella decidió tomar otras acciones, como lo fue la denuncia que emitió en su contra.