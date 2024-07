Gomita aseguró que Karime Pindter no es su amiga en La Casa de los Famosos México 2024 y ya decepcionó a varios, incluyendo a una famosa influencer.

Las rivalidades ya iniciaron en La Casa de los Famosos México 2024 y Gomita amenazó hasta llegar a los golpes con Karime Pindter, de 32 años de edad.

Las palabras de Gomita -de 30 años de edad- indignaron a más de uno, pues Karime Pindter le abrió las puertas de su casa y la considera una amiga.

Durante una plática con sus compañeros del cuarto Tierra, Gomita no dudó en hablar muy mal de Karime Pindter en La Casa de los Famosos México 2024.

“Yo tengo paciencia, pero cuando ya estoy a tope, pero ahorita no me digas porque te voy a voltear un vergazo”

Gomita expresó que no considera a Karime Pindter como una amiga, pues llevaba poco tiempo de tratarla antes de La Casa de los Famosos México 2024.

Horas antes, Karime Pindter le había manifestado a Gomita que era una de sus amigas más cercanas en La Casa de los Famosos México 2024.

Las declaraciones de Gomita indignaron a usuarios de redes sociales y a Wendy Guevara, de 30 años de edad, quien arremetió contra la payasita.

Durante un en vivo, Wendy Guevara se molestó por la actitud de Gomita con Karime Pindter en La Casa de los Famosos México 2024.

“Muchos se me han caído la verdad, empezando por Gomita. A mi Gomita me cae muy bien y es mi comadre acá afuera porque ella dijo de Karime: ‘Allá afuera no la pasamos bien, hicimos pijamas, pero acá dentro es diferente’ A mí no me está gustando lo que está haciendo”

Wendy Guevara