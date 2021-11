Glúteos de Gomita opacan su decoración navideña y es que nuevamente las críticas le están lloviendo por su extraño aspecto.

Verás, esta semana la Navidad llegó a casa de Gomita, por lo que no dudó en presumir parte de su decoración vía Instagram.

Este 2021, Gomita le apostó a un par de inflables. Adquirió un enorme Santa Claus y unos bellos e iluminados osos polares, los cuales colocó al interior de su sala, según se aprecia en los videos que compartió en la red social.

Siendo que la Navidad es su mejor parte del año, Gomita preparó un video especial para darle la bienvenida a la época, para ello lució un entallado outfit color turquesa, ¿qué salió mal?

Aunque el baile no es la mejor arma de la expayasa, sus fans y detractores se concentraron en sus glúteos y es que estos lucen deformes, razón por la que le llovieron las críticas y las burlas a la expayasa.

“Hermana ahora si pareces parasito de crucero”, “Para nada se ven sexys esos glúteos”, “Sus nachas,¡OMG!”, “Súper picudas, que mal trabajo le hicieron”, “Qué pedo con tu deforme trasero”

“Hasta el oso se quedó con cara de what”, “Pensé que te habías quitado los implantes pero contigo todo es mentira”, “Con todo respeto esos silicones parecen dos globos de agua”, “Es la copia fotostática de Lyn May”, se lee entre comentarios.

Gomita (@gomitaoficial123 / Instagram)

Gomita presume su enorme Santa Claus

Con tantos años dentro el medio, Gomita ya se volvió experta en ignorar críticas por lo que continuó presumiendo su decoración sobre todo su enorme Santa Claus.

Y es que Araceli Ordaz adquirió un enorme inflable de Papá Noel, que apenas si cabe en su sala, lo que dio pie a más críticas ahora por su vestuario ya que para decorar usó un pequeño vestido rojo.

“Otra vez enseñando el trasero porque no hay talento ni vistiendo a Santa”, “Señorita Santa, no enseñe el trasero, no es sexy”, “¿Otra vez el rabo?”, “Lo que hace para llamar la atención”, critican.