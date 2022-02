Giovanni Medina es la sombra de Ninel Conde, afirma su abogado

“Giovanni Medina es la sombra de Ninel Conde”, afirma abogado de la cantante y bailarina, así como asegura no se desgastará hablando de él porque no es importante.

Verás, en el marco de la audiencia de desahogo de pruebas ofrecidas por la parte demandante, es decir, Giovanni Medina, el abogado de Ninel Conde, quien ya cuenta con OnlyFans, se le fue con todo a éste.

Y es que el representante legal no comprende porque Giovanni Medina quiere ganar la demanda usando la vida personal de la cantante.

Por lo que ve irrelevante que Giovanni Medina haga declaraciones ociosas respecto a la relación que la ‘Bombón asesino’ tuvo con Larry Ramos, hoy prófugo de la justicia.

Larry Ramos y Ninel Conde (Agencia México)

Abogado de Ninel Conde asegura que Giovanni Medina no era nadie antes de conocer a la cantante

Molesto porque el empresario esté utilizando la vida privada de la cantante, abogado de Ninel Conde asegura que Giovanni Medina no era nadie antes de conocer a la cantante, ¿será?

“Si tratamos de ver cuestiones personales, yo no sé qué tipo de empresario sea”, señala el abogado para posteriormente revelar que lo único que sabe de Giovanni Medina es que trabajó de cadenero en una discoteca.

Así como, a través de los micrófonos de Chisme No Like, dice que hoy el nombre de Giovanni Medina es conocido por su relación con Ninel Conde.

“¿Quién era ese señor antes de estar unido a mi cliente y tener un hijo? No era nadie”, dice el abogado, y sin poder contenerse, se queja de que el empresario esté usando notas de medios amarillistas para darle batalla en el juzgado.

Abogado de Ninel Conde (Captura de pantalla / Chisme No Like)

“(La defensa) reprodujo un documento expuesto en el programa Chisme No Like, donde hablan pestes de Ninel. Este programa refrita notas de fuentes que no están confirmadas”, acusa.

Y finalmente asegura que no hablará más de Giovanni Medina ya que no vale la pena. “O sea, si estuviéramos hablando de una persona prominente pero él es la sombra de Ninel Conde”, concluye.

Cabe recordar que Giovanni Medina y Ninel Conde se encuentran en una batalla legal por la custodia de su hijo Emmanuel Medina.