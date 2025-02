Tras polémica con Mona -de 25 años de edad- Geros llora en transmisión en vivo y menciona se le está señalando como ‘el malo’.

El 16 de febrero, Mona se encontraba haciendo una transmisión en vivo con el influencer Maxito, donde hacían una boda ficticia.

Durante el en vivo, fue interrumpida por su pareja, Geros -de 24 años de edad- durante varios minutos.

Minutos después, Mona reanudó la transmisión para dar a conocer que había sido afectada en otras ocasiones por amenazas de muerte por parte de su pareja.

Ante esta polémica, Geros dio su versión un en vivo en TikTok, en el que, mientras lloraba, mencionó que él “quedaba como el malo”.

Geros hizo un en vivo para dar su versión tras la polémica con Mona, donde dejó en claro no haber amenazado a nadie.

En su cuenta de TikTok, Geros confesó que “le daba coraje” lo que estaba sucediendo con Mona, pues siempre respetó y “le dio su lugar” a su pareja.

“Estoy agradecido, pero no soy pendejo de nadie para andar soportando cosas (..) Me da coraje y rabia, porque no hice nada.”

GEROS