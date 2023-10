¿Cuál es el nuevo escándalo de Mona y Geros? Los creadores de contenido están dando de qué hablar, y aunque den explicaciones, sus seguidores ya ven el motivo de su destierro.

En el pasado, Mona y Geros, ambos de 24 años de edad, eran de lo más viralizado en redes sociales, por la forma tan particular que tenían para compartir en sus en vivo.

Sin embargo, a partir de un tiempo, Mona y Geros dejaron de viralizarse e incluso monetizar sus redes sociales, pero ¿a qué se debió?

Aunque Geros ya dio su versión sobre el bajón que tuvieron en redes sociales, sus seguidores ven que hay un motivo muy diferente a su realidad.

¿Cuál es el escándalo de Mona y Geros? Los hackearon y ya nadie los recuerda

Al menos por una vez el algoritmo de redes sociales te debió haber mostrado algún video de Mona y Geros, ya sea por sus declaraciones o lo que contaban de su pasado.

Mona y Geros (@nwfashionbeautymona / Instagram)

Y es que Mona y Geres fueron de los creadores de contenido que empezaron desde cero, por hobby y terminaron monetizando de manera sorprendente en redes sociales.

Sin embargo, de un tiempo a la fecha actual, los nacidos en Guanajuato dejaron de aparecer en four you page, y sus reels ya no eran una prioridad para las redes sociales.

Pero ¿A qué se debió?

Según lo dicho por Geros en el podcast ‘Doble G’, tuvieron un bajón de visitas en todas sus redes sociales, cuando les hackearon sus cuentas.

Explicó que luego de ello, YouTube dejó de sugerirlo y las demás redes sociales de mostrarlos, pasando de tener 250 mil visitas a máximo 20 mil reproducciones.

“Cuando nos hackearon la cuenta nos dio pa’ bajo, a la gente ya no le llegaban nuestros videos, de repente teníamos seguidores y solos se bajaban (...) Nos agüitamos y dejamos de grabar un rato”. Geros, influencer.

Asimismo, Geros contó que debido a que actualmente no monetizan en redes sociales, se mantienen de las donaciones que les hacen en sus en vivos de TikTok.

Finalmente, Geros apuntó que de tres años creando contenido, solo uno han logrado monetizar al cien por ciento.

El escándalo de Mona y Geros los opaca y sus fans revelan el motivo

Mona y Geros se han visto envueltos en escándalo que incluso los llevó a dejar de monetizar en redes sociales, pero ¿qué hay detrás?

Aunque Geros ya dio su versión de lo sucedido, en redes sociales circula otra versión de un escándalo que los terminó por hundir.

En las redes sociales oficiales de la pareja, hay un comunicado que acusa de que información dada por una tercera persona es falsa y detallan que tomarán acciones legales al respecto.

Comunicado de Mona y Geros. (@MonitaColegas)

Sin más contexto, quienes no siguen constantemente a Mona y Geros dicen no saber ni de qué está hablando el comunicado.

Por otra parte, algunos creen que lo lanzaron para llamar la atención y revivir en redes, aunque hay otra versión que va más acorde.

Un usuario apunta que el comunicado se debió a que una “señora publicó un video” diciendo que trabajó para ellos y no le pagaron.

Asimismo, en los comentarios de los cortos de las declaraciones de Geros sobre su bajón en redes sociales, apuntan a que dejaron de verlos por alzados y porque habían perdido su humildad.

Fans dan sus razones para ya no ver a Mona y Geros. (Usuario de TikTok / Captura de pantalla)