Aunque ya pasó más de año y medio de la filtración de fotografías de Gerard Piqué siéndole infiel a Shakira con Clara Chía, este engaño sigue siendo tema de conversación.

Y es que fans de Shakira -de 46 años de edad- no soportan que Gerard Piqué mantenga un noviazgo con Clara Chía, pero sobre todo que se presuma feliz.

Por lo que se han dado a la tarea de hacerle la vida de cuadritos al exfutbolista, pero también a su novia.

Las burlas en su contra, al igual que el hate, no cesan; no obstante, esto no ha sido suficiente para que la pareja quiera separarse, sino todo lo contrario.

Sahkira / Gerard Piqué y Clara Chía (Especial)

Gerard Piqué alardea del sexo con Clara Chía en una plática sobre Shakira

En una entrevista hecha por el exfutbolista español Joaquín Sánchez, Gerard Piqué se mostró contento tras su separación de Shakira, ¿el motivo? Clara Chía, de 23 años de edad.

El anfitrión del programa español, “Joaquín, el novato”, intentó de poner en aprietos a Gerard Piqué, de 36 años de edad, al preguntarle sobre el sexo con Clara Chía.

Respuesta que terminó salpicando a Shakira.

“¿Cuántas veces tenéis sexo a la semana?”, preguntó Joaquín Sánchez, de 42 años de edad, a lo que el también empresario dijo: “Yo estoy en más ahora”.

Respuesta que complació al entrevistador, quien remató: “ahora estás rejuvenecido”.

No conforme con ventilar la intimidad de “la pareja más odiada”, el entrevistador fue más allá al preguntar a Gerard Piqué por qué no ha hablado de su ruptura con Shakira .

Por lo que este recordó que “todas las historias tienen dos versiones”, según muestra el adelanto de la entrevista que se transmitirá en España.

¿Gerard Piqué y Clara Chía se van a casar?

Curiosamente, las declaraciones llegan a días de que en TikTok se diera a conocer un video de Gerard Piqué celebrando que Clara Chía aceptó ser su esposa.

Video que es totalmente falso, ya que fue creado por inteligencia artificial, lo que explica porqué la grabación tiene la voz y la participación de Gerard Piqué y Clara Chía.