Bellakath y su canción Gatita comenzaron su popular historia en la Agrícola Oriental y así fue el proceso para su elaboración.

Katherine Huerta -de 25 años de edad- mejor conocida como Bellakath, ha tenido gran éxito con ‘Gatita’, pero recientemente se enfrentó a una acusación por plagio.

‘Gatita’ fue retirada de algunas plataformas a pesar de tener más de un millón de reproducciones, pero al final la canción fue resubida y Bellakath está dispuesta a pelear por su éxito.

Esta melodía tiene una curiosa historia, pues Bellakath no tenía planeado ser cantante, ya que estudió derecho y su sueño era ser actriz .

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, Bellakath contó que ella tenía un gran gusto por el reggaetón, por lo que un día por diversión grabó la canción ‘Melocotón’.

Bellakath dice que su intención nunca había sido ser cantante, pero sus canciones comenzaron a tener reproducciones y grabó otras canciones, como ‘La gata de Agrícola Oriental’.

Katherine Huerta es originaria de la colonia Agrícola Oriental, de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, y su canción hace referencia a esta zona.

‘La gata de Agrícola Oriental’ fue la inspiración para que Bellakath hiciera ‘Gatita’, pues se encontraba en la carretera cuando la escribió.

“Siempre que salimos de los shows, viajamos por carretera, entonces es ahí donde yo me inspiro, porque dentro de un estudio me siento encerrada (...) pongo las pistas que me mandan mis productores, pongo la pista que está de la ‘Gatita’ y voy tarareando, cuando se me ocurre lo de gatita, pues ya había sacado ‘La gata de la Agrícola oriental”

