Garibaldi no tendrá serie de televisón, afirmó su exintegrante Charly López, quien sigue con los planes de lanzar una nueva generación de la agrupación surgida a finales de los 80.

Sobre este proyecto, Charly López comentó por qué aun no ha ocurrido el lanzamiento y habló sobre la posibilidad de que su hijo Emiliano se integre al nuevo Garibaldi.

En entrevista para ‘Sale el Sol’, Charly López consideró que las historias alrededor de Garibaldi no dan para el desarrollo de una serie de televisión.

Además, el ex Garibaldi dijo que ni siquiera ha habido algún acercamiento para pensar en la posibilidad de que se haga una serie sobre la agrupación:

“Cada grupo tiene su historia, y buenas y malas, pero la versión tiene que tener ese toque dramático, entonces, nunca nos lo han propuesto, no sé si sea interesante la vida del grupo Garibaldi, pero no sé si para el público sea atractivo o no, aunque hasta la fecha me siguen pidiendo fotos independientemente de lo que sigo haciendo”

Charly López