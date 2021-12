Charly López niega haber violado a Ingrid Coronado: “No se me hace justo”. En entrevista con varios medios el ex Garibaldi cuestionó que la conductora no lo acusó antes de violación.

Tras la polémica con Ingrid Coronado, Charly López reveló que desconocía que lo había demandado y aseguró que la conductora se está aprovechando de un arma poderosa para las mujeres como es la violación.

Charly López cuestionó que si fuera verdad sus acusaciones, por qué no presentó una demanda hace 17 años. Además aseguró que sus acciones solo demuestran el coraje que tiene hacia él.

Ingrid Coronado (@ingridcoronadomx)

Charly López dice que no ha recibido ninguna demanda de Ingrid Coronado

El lunes 6 de diciembre Charly López ofreció una conferencia de prensa en donde habló sobre su pelea con Ingrid Coronado y destacó que ya tiene las pruebas para demostrar que la conductora ha mentido en relación con la casa.

Durante su encuentro con varios medios de comunicación, Charly López fue cuestionado sobre la demanda que interpuso en su contra Ingrid Coronado.

Visiblemente sorprendido, Charly López aseguró que él no había recibido ninguna notificación, aunque reveló que había tenido mucho trabajo y no había llegado a su casa.

“No sé, yo no he recibido ninguna notificación (...) Me desconecte completamente, también se me descompuso el teléfono” Charly López

En el video Charly López destacó que si tiene alguna notificación se la hará llegar a su abogado para poder responder.

Charly López dice que Ingrid Coronado está utilizando una herramienta importante para las mujeres como la violación

Al ser cuestionado sobre los motivos de la demanda, Charly López se mostró sorprendido y aseguró que si es verdad, Ingrid Coronado estaría utilizando una herramienta importante para las mujeres como la violación.

Charly López negó haber violado a Ingrid Coronado y aseguró que la conductora está utilizando un argumento muy fuerte para las mujeres que si han sufrido de una agresión sexual.

“Yo no he visto la demanda, pero creo que está utilizando un arma muy poderosa para las mujeres que realmente han sufrido violación” Charly López

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Charly López destacó que no se le hace justo ya que de haber sido realidad lo tuvo que haber demandado hace 17 años.

“No se me hace justo porque si hubiera pasado hace 17 años todo esto por qué no me demandó, por qué no hay una denuncia ante el Ministerio Público de ‘me pega, me viola, me esto’” Charly López

Charly López puntualizó que Ingrid Coronado se encuentra muy mal asesorada y puntualizó que sus acciones solo demuestran que le tiene un gran coraje.

“Yo no sé quién está asesorando a Ingrid o por qué tiene tanto coraje hacia mí” Charly López

En el video Charly López destacó que Ingrid Coronado debe de tener pruebas de lo que dice

“Esta demanda debe de estar sustentada en algo, yo no sé si la señora tenga pruebas” Charly López

Charly López dice que Ingrid Coronado ha caído muy bajo al utilizar “la violencia de género” en su contra

A través de sus Instagram Stories, Charly López compartió un mensaje en donde invitó a sus seguidores al ver su conferencia de prensa.

En su mensaje Charly López también le mandó un mensaje a Ingrid Coronado sobre su denuncia por violación y destacó que no puede creer que haya llegado tan bajo de utilizar “la violencia de género” en su contra.

“No puedes agarrar un estandarte tan delicado como lo es ‘la violencia de género’ esto es muy bajo de tu parte querida” Charly López

Charly López arremete contra Ingrid Coronado (@charlylopezgar / Instagram )

¿Por qué Ingrid Coronado demandó a Charly López?

El lunes 6 de diciembre Gustavo Adolfo Infante reveló que Ingrid Coronado lo había demandado por violencia de género tras entrevista con Charly López.

Aunque Charly López también fue demandado por violación, el ex Garibaldi negó tener conocimiento de la acción legal de Ingrid Coronado en su contra.

De acuerdo con el programa ‘De Primera Mano’, Ingrid Coronado denuncio a Charly López por violencia psicoemocional, patrimonial, sexual, económica y mediática.