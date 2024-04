Galilea Montijo -de 50 años de edad- reveló detalles íntimos de los novios más vanidosos y celosos que ha tenido.

Galilea Montijo se sinceró durante el programa de Netas Divinas, donde recordó cómo fue su relación amorosa más tóxica con un hombre vanidoso y celoso.

La conductora confesó que no soportaba verlo tanto tiempo frente al espejo contemplando sus músculos, por lo que ya no lo aguantaba.

Galilea Montijo recuerda con desprecio al novio más vanidoso y celoso

Galilea Montijo en Netas Divinas ha abierto su corazón al compartir detalles de su vida personal, romances fallidos y sobre la felicidad que la invade con Isaac Moreno, su actual pareja.

Sin embargo, en una nueva transmisión del programa, confesó lo incomodo que fue tener un novio más vanidoso que ella, y otro novio celoso.

Galilea Montijo (@galileamontijo / Instagram )

Todo transcurrió en la pregunta que le hicieron sobre si había tenido una pareja que fue más fijada y exigente que ella en temas del físico.

“Varios, se cuidaba más que yo y está bien que los hombres se cuiden, me encanta que los hombres huelan bien, pero se tardaba horas en el espejo...” Galilea Montijo

A propósito, Galilea Montijo también recordó a otra ex pareja suya que fue lo contrario de vanidoso, pues vivió un romance con una persona tóxica y celosa.

Limitándola a usar ropa que le gustaba y que él consideraba que “enseñaba de más”.

“Muy celoso, muy celoso... “No te pongas esa blusa porque se ve de más” Galilea Montijo

Galilea Montijo recuerda el infierno que vivió en su relación más tóxica

Galilea Montijo ha dicho en varias ocasiones que ella no dejará de creer en el amor, a pesar de que no le haya ido tan bien con sus ex parejas.

La famosa conductora se ha enamorado en varias ocasiones de hombres que le han hecho muy feliz, y hay otros que solo han quedado en una mala anécdota en su vida.

En otros de los programas de Netas Divinas, Galilea Montijo señaló que una ex pareja la celaba en gran medida, al punto de sentirse dueño de ella.

“Tuve una relación muy tóxica, muy muy tóxica, yo quería salirme, pero él era demasiado: ‘¡No! ¡Si no eres mía no eres de nadie!” Galilea Montijo

Galilea Montijo agregó que, en una ocasión, le tuvo que hablar a la mamá de su ex pareja, pues se sentía sumamente hostigada.