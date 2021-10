Luego de que Fernando Reina iglesia, renunciara a su cargo tras ser vinculado en el caso del esposo de Inés Gómez Mont , Galilea Montijo protagoniza los mejores memes en las redes sociales.

El esposo de Galilea Montijo se desempeñaba como titular del Despacho de Tesorería Municipal de Atizapán de Zaragoza , en el Estado de México, puesto al que renunció.

Es por eso que en los últimos días se ha especulado sobre una posible investigación a una de las conductoras estrellas de Televisa como lo es Galilea Montijo, acto que ha provocado los mejores memes en redes.

Tras vincular al esposo de Galilea Montijo con el caso del esposo de Inés Gómez Mont, Víctor Álvarez Puga, la conductora de ‘Hoy’ se ausentó unos días del programa, hecho que catapultó los mejore memes en redes.

La ausencia de Galilea Montijo dio pie a especulaciones y, por supuesto, a los mejores memes en redes sociales en donde afirmaban que la conductora ya había huido del país.

Al principio, la ausencia de Galilea Montijo en ‘Hoy’ se manejó como vacaciones , luego por temas de salud y, al final por el caso relacionado a su esposo.

Ante esto y los memes que se han originado en redes sociales, Galilea Montijo aseguró que su ausencia se debía a problemas de salud, específicamente a secuelas que el Covid-19 le dejó.

“Mi cardiólogo me mandó unos días de descanso, ya había comentado las secuelas de Covid que traía; me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que me dan, dolores de ojo, y bueno pues la presión. Literal sí, ya me quedé hipertensa, el derrame de corazón, estoy con medicamento, la pericarditis también”

Muchos memes en redes especulaban que Galilea Montijo ya había partido de México para evitar cualquier posible investigación por parte de las autoridades.

Y la realidad es que sí se fue de México a Estados Unidos , pero para buscar una solución a sus problemas de salud, según explicó la conductora.

No obstante, Galilea Montijo no encontró cura para sus padecimientos pues incluso reveló que perdió la voz tras padecer dos veces de Covid-19.

Con respecto al tema del caso de investigación sobre Inés Goméz Mont y su esposo, caso al que han relacionado a su esposo Fernando, Galilea Montijo prefirió no opinar del tema.

“No voy a comentar nada del tema. Con todo respeto para ustedes quienes están, yo la verdad no sé del tema. Entonces, como te digo, de la última vez me quedó la experiencia, me empezaron a mover comentarios míos que la verdad no ayudó en el tema, entonces me voy a callar y no voy a decir nada”

Galilea Montijo