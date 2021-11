Galilea Montijo presume amistad con Paulina Rubio y comparte en sus redes sociales lo bien que se lleva con la cantante.

El programa Hoy anunció con bombo y platillo la presencia de Paulina Rubio. La cantante acudió al matutino para promocionar su nueva canción ‘Yo Soy’.

Durante su presencia, Galilea Montijo se mostró muy cercana a Paulina Rubio. Pero esta cercanía no se habría mostrado para todas las conductoras, pues usuarios señalaron que la famosa había ignorado a Andrea Legarreta.

Paulina Rubio y Galilea Montijo (Tomada de Video )

Galilea Montijo se muestra muy cercana a Paulina Rubio

Este martes 9 de noviembre, Paulina Rubio acudió al programa Hoy para promocionar su nuevo sencillo ‘Yo Soy’. Los conductores recibieron con gran emoción a la cantante.

Durante su presentación, Galilea Montijo se mostró muy cercana a Paulina Rubio e incluso en diferentes momentos la abrazó mostrando que se encuentran muy unidas.

A través de su Instagram, Galilea Montijo presumió la gran amistad que tiene Paulina Rubio y compartió una foto en la que aparecen juntas.

Paulina Rubio y Galilea Montijo (@galileamontijo / Instagram )

También en sus Instagram Stories compartió un pequeño clip de la presentación de Paulina Rubio en el programa Hoy.

Galilea Montijo presume amistad con Paulinia Rubio (@galileamontijo / Instagram )

Durante el programa Hoy Galilea Montijo se mostró muy feliz con la presencia de Paulina Rubio, incluso la cantante aceptó hacer un dueto con la conductora.

Entre broma, Paulina Rubio puntualizó que con Galilea Montijo iría a donde fuera.

¿Paulina Rubio ignoró a Andrea Legarreta?

Sin embargo Paulina Rubio no habría tenido la misma actitud con todas las conductoras, pues usuarios señalaron que la cantante ignoró a Andrea Legarreta.

De inmediato usuarios recordaron que Paulina Rubio fue novia de Erik Rubín, actual esposo de Andrea Legarreta y por quien se había peleado con Alejandra Guzmán.

Andrea Legarreta y Paul Stanley fueron los encargados de entrevistar a Paulina Rubio, sin embargo usuarios notaron que la cantante ignoró a la conductora.

¿Paulina Rubio ignoró a Andrea Legarreta? ( @programahoy /Instagram)

Comentarios resaltan que Paulina Rubio solo se dirigía a Paul Stanley, pese a que Andrea Legarreta también le hacía preguntas.

“Es mi imaginación o no quiere pelar mucho a Andrea?”, “Por qué Paulina casi no entabla contacto visual con Andrea, en 80% se dirigió a Paul”, “Qué majadera…. en efecto si se luce ignorando en su totalidad a Andrea… será que no supera que ella se quedó con Erick… y si logro estabilidad”, “Dos mujeres, un camino”, comentaron en las redes sociales.

Esta situación se hizo evidente cuando Galilea Montijo, Andrea Escalona y Tania Rincón presumieron sus fotos con Paulina Rubio.

Paulina Rubio y Andrea Escalona (@andy_escalona / Instagram )

Paulinia Rubio y Tania Rincón (@taniarin / Instagram )

Pero Andrea Legarreta solo compartió una en la que aparece junto con sus compañeros.