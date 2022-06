Galilea Montijo pide que no quede impune el feminicidio de Yrma Lydya sin importar quién o a qué se dedica el responsable de su muerte. La conductora de 49 años de edad se mostró consternada por la muerte de la cantante.

El pasado jueves 23 de junio de 2022 se registró el feminicidio de la cantante de 21 años de edad Yrma Lydya en el restaurante de comida japonesa ubicado en la Colonia del Valle, Suntory.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, su esposo el abogado Jesús Hernández Alcocer de 79 años de edad, fue quien le disparó a Yrma Lydya. La Fiscalía de la CDMX se encuentra investigando la muerte de la cantante como feminicidio.

El feminicidio de Yrma Lydya a manos de su esposo el abogado Jesús Hernández Alcocer, ha paralizado al medio del espectáculo, úes se trataba de una joven promesa en el mundo de la música.

Yrma Lydya llegó a participar en el espectáculo GranDiosas donde compartió el escenario con grandes cantantes como Dulce. Son varios los famosos que han alzado la voz para pedir justicia, tal es el caso de Galilea Montijo.

El lunes 27 de junio, Yrma Lydya fue sepultada en el Panteón de Dolores ubicado en Miguel Hidalgo, CDMX. Ahí estuvieron presentes las cámaras del programa Hoy.

Durante el matutino, se presentó una nota sobre la emotiva despedida a Yrma Lydya de familiares y seres queridos. En ese momento se mostró una entrevista con la mamá de la cantante, la señora María Jiménez, quien pidió justicia por la muerte de su hija.

Al regresar de la nota Galilea Montijo también pidió a las autoridades que el feminicidio de Yrma Lydya no quede impune.

Galilea Montijo destacó que sin importar quién o qué se dedicará el responsable se tenía que hacer justicia pues no se podía pasar por alto el feminicidio de Yrma Lydya.

“Que no quede impune, no es que se señale, quien sea tengas poder no tengas poder, que no quede impune”

Galilea Montijo