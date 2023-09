Galilea Montijo se dice dispuesta a mostrar su cuenta bancaria para probar que lo dicho por Anabel Hernández es un chisme y no recibió dinero de Arturo Beltrán Leyva, alias ‘El Barbas’.

Tras el lanzamiento del libro ‘Las señoras del narco, amar el infierno’ de Anabel Hernández -de 52 años de edad-, Galilea Montijo se ha encontrado en medio de la controversia.

Y es que Anabel Hernández volvió a escribir sobre la presunta relación amorosa que habría tenido Galilea Montijo y Arturo Beltrán Leyva.

En medio de los rumores, Anabel Hernández presentó una serie de audios en donde confirmaría la relación que tuvo Galilea Montijo y Arturo Beltrán Leyva.

Tras la difusión de los audios, Galilea Montijo ya le respondió a Anabel Hernandez por su supuesto vínculo con Arturo Beltrán Leyva y le recordó que ella se puede acostar con quien quiera.

Galilea Montijo y Anabel Hernández (Especial)

Galilea Montijo reta a Anabel Hernández a revisar sus cuentas bancarias y demostrar que no recibió dinero de Arturo Beltrán Leyva

Con el testimonio de Celeste, expareja de Arturo Beltrán Leyva y madre de su hija, Anabel Hernández vuelve a hablar sobre la presunta relación entre Galilea Montijo y Arturo Beltrán Leyva.

Celeste incluso reveló que fue Arturo Beltrán Leyva quien le confesó que ya hasta le daba un sueldo mensual a Galilea Montijo.

Aunque se había negado a hablar del tema, Galilea Montijo no pudo evitar ser cuestionada sobre el nuevo libro de Anabel Hernández en un evento al que acudió.

Galilea Montijo puntualizó que se tratan de chismes y aseguró que le gustaría que ya le inventaran algo nuevo pues siempre es lo mismo.

“Chismes se dicen muchos, pero solamente el tiempo (…) Ya sé a dónde vas, me encanta, te lo juro que ya me da risa, me encantaría que inventaran otro chisme nuevo” Galilea Montijo

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Galilea Montijo señaló que no quería referirse mucho al tema pues o quería hacerlo más grande.

“Lo único que les puedo decir, para no entrar mucho en detalles, porque me queda claro que esa es la intensión de todo eso, que se dé más chisme y más chisme, al cual ni voy a entrar ni voy a jugar” Galilea Montijo

Anabel Hernández (Captura de Pantalla )

Galilea Montio puntualizó que todo lo que tiene es fruto de su trabajo y que gracias a su trayectoria de 30 años ha logrado darle una vida digna a su familia.

“Ustedes me han visto, soy una mujer que ha trabajado durante 30 años, y durante estos 30 años lo único que he hecho, y lo he logrado, es darle una vida digna a mi familia, no de lujos, pero una vida digna sí se la he podido dar a través de mi trabajo” Galilea Montijo

Para demostrar que no recibió dinero por parte de Arturo Beltrán Leyva, Galilea Montijo se dijo dispuesta a mostrar sus cuentas bancarias.

“Depende de cómo lo quieras ver y ha sido a través de mi trabajo, lo mucho o poco que tengo ha sido a través de mi trabajo, y el día que quieran, con mucho gusto pueden ver mi cuenta” Galilea Montijo

Galilea Montijo aseguró que ella vive al día y que ni siquiera cuenta con una cuenta de ahorros.

“Ojalá que tuviera lo que dicen, créanme que no andaría por acá, es una parte delicada pero ahí están mis cuentas, la verdad es que el día que quieran pueden ver mi cuenta. La verdad es que como tal no tengo cuenta de ahorros, no tengo porque sí vivo al día, al día” Galilea Montijo

¿Indirecta a Anabel Hernández? Galilea Montijo dice que se puede acostar con quien quiera

En su conversación, Galilea Montio destacó que no tiene nada que temer pues ella duerme en paz y aseguró que no tiene miedo por su seguridad.

Incluso señaló que su casa la sacó a través de una hipoteca, pues en realidad no cuenta con gran dinero.

“Mi casa ha sido a través de una hipoteca, por ese lado no tengo nada de qué asustarme, ni de qué perseguir. Para mí tener éxito es vivir en paz y dormir en paz” Galilea Montijo

A pesar de que con el primer libro de Anabel Hernández, se habría mostrado dispuesta a demandar, ahora Galilea Montijo señaló que no lo va a hacer.

Galilea Montijo puntualizó que si se dedicara a demandar a sus detractores, nunca terminaría por lo que prefiere no seguirles el juego.

Luego de que Anabel Hernández señalara que la conductora de Hoy mantenía relaciones con Arturo Beltrán Leyva, Galilea Montijo puntualizó que nadie se puede meter en su vida privada.

“Tengo todo el derecho de acostarme con Spiderman. En mis cuatro paredes, ahí nadie entra” Galilea Montijo