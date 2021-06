Galilea Montijo invita a Pati Chapoy a tomar un mezcal, ella responde

Galilea Montijo cumplió uno de sus sueños al inaugurar su tienda de ropa ‘ Latin Gal ’, aunque ya lo había hecho de manera virtual, ahora cuenta con su tienda física.

Varios medios se dieron cita durante la apertura de la tienda ubicada en el centro comercial Mundo E en el Estado de México, incluido el programa ‘Ventaneando’.

Galilea Montijo aprovecho las cámaras del programa ‘Ventaneando’ para invitar a Pati Chapoy a un viaje y por unos mezcales.

Durante la inauguración de su tienda de ropa ‘Latin Gal’, Galilea Montijo se mostró muy feliz e incluso se encontraba brindando con todos los reporteros que estaban presentes.

En conversación con los medios, Galilea Montijo puntualizó que espera pronto poder tener franquicias en la República mexicana.

Galilea Montijo confesó que ella solía acudir a los tianguis en Guadalajara a comprar su ropa, por lo que siempre soñó con tener su propia tienda.

“Yo quería ser diseñadora de moda, era tan cara la carrera, que no había manera. Siempre quise ser diseñadora, de alguna manera estoy cumpliendo un sueño”

Durante la inauguración Galilea Montijo se mostró muy contenta con los reporteros sin importar que pertenecían a la competencia.

Frente a las cámaras de ‘Ventaneando’, Galilea Montijo le invitó un shot de mezcal al reportero del programa de espectáculos de TV Azteca.

“Me prometió un shot de mezcal, no se haga, aunque te regañe Pati. A mí me ha regañado toda la vida, entonces no pasa nada”

Galilea Montijo