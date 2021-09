Galilea Montijo festeja las 14 medallas en paralímpicos de México

México sigue cosechando grandes éxitos en los Juegos Paralímpicos de Tokio, actualmente la delegación se encuentra en el décimo séptimo lugar del medallero con 14 preseas.

En su cuenta de Instagram, Galilea Montijo celebró la participación de los deportistas paralímpicos en Tokio.

A través del programa Hoy, Galilea Montijo se ha mostrado feliz con la participación de México durante los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Sin embargo su emoción la traslado a su cuenta de Instagram donde celebró que México ya cuente con 14 medallas.

Con un contundente mensaje, Galilea Montijo celebró lo que han conseguido los atletas paralímpicos.

Desde el martes Galilea Montijo presumió que era gran amiga de Julión Álvarez e incluso presumió que viajaría a Guadalajara para tener una cita con el cantante.

“Tengo cita con él. Julión, no me vayas a plantar mijo porque no me creen”

Galilea Montijo