Galilea Montijo se encuentra en medio de la polémica luego de burlarse del lenguaje inclusivo, durante el programa Hoy.

Al igual que otras celebridades, Galilea Montijo mencionó la polémica que se ha generado por el uso del lenguaje inclusivo.

Galilea Montijo (Tomada de Video )

¿Galilea Montijo se burla del lenguaje inclusivo?

Durante el programa Hoy, se presentó una nota sobre Juan Gabriel , por lo que al regresar de la nota Galilea Montijo comenzó a hablar con el lenguaje inclusivo, ante la sorpresa de sus compañeros que no sabían que hacer.

Aunque no se pronuncio si se encontraba a favor o en contra, usuarios han señalado que lo hacía en tono de burla, sin conocer su verdadero significado.

“Pues diles les mames y les papes, como en el nuevo lenguaje… ¿No?” Galilea Montijo

Paul Stanley le respondió: “Les mames y les papes”. Galilea Montijo continúo con el tema mientras trataba de adivinar como se podría decir.

Sin embargo al darse cuenta de que al expresar la frase se podría mal interpretar, Galilea Montijo señaló: “ay, yo solita me estoy encajando”.

Fue en ese momento que su compañero intento continuar con el tema, mientras que se escuchaban algunas risas de fondo.

Tunden a Galilea Montijo por burlas al lenguaje inclusivo

Las declaraciones de Galilea Montijo se viralizaron en las redes sociales, por lo que usuarios no dudaron en criticar la forma en la que se expresó la conductora del programa Hoy.

“Galilea Montijo explota contra el lenguaje inclusivo”, “Está bien que Galilea Montijo no entienda el lenguaje incluyente, no tiene obligación de entenderlo o usarlo, lo que no está nada chido es mofarte en televisión nacional de quienes se identifican con esos pronombres”, “que ascoooooo”, señalaron algunos usuarios.

Otros criticaron que en televisión nacional se sigan permitiendo esa clase de burlas.

“@GalileaMontijo piensa que es súper gracioso burlarse de la identidad de las personas”, “Claro ejemplo de una persona que solo utiliza al colectivo y se burla de nosotres en tv nacional”, “Haciendo burla de temas importantes en televisión nacional con horario estelar ¿no se cansan de ser tan ignorantes?”, añadieron otros usuarios.