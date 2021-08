Galilea Montijo sufre terrible accidente y termina con el pie fracturado

Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras más queridas del medio del espectáculo. Sin embargo la presentadora se encuentra pasando un momento complicado por la muerte de su papá.

Por unos días Galilea Montijo se ausentó del programa Hoy, por lo que fue remplazada por Tania Rincón . Pero a su regreso alarmó a sus seguidores al revelar que se había fracturado el pie.

Este jueves 19 de agosto Galilea Montijo reapareció en el programa Hoy, sin embargo alarmó a sus seguidores ya que reveló que tenía el pie fracturado.

Con su sentido de humor, Galilea Montijo reapareció en el programa Hoy caminando muy lentamente mientras cantaba: “pachito a pachito, suave, suavecito, poquito a poquito”.

Raúl Araiza de inmediato le preguntó qué le había pasado. Por lo que Galilea Montijo destacó que sufrió un accidente por andar de chismosa.

“En la vida he metido varias veces la para. Sí me fracturé. Volé de unas escaleras por ir chismeando. Me caí de unas escaleras. Volé como un metro, pero estoy aquí. En este caso el quinto metatarsiano del lado izquierdo”

